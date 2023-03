Aukland raser etter ny Krüger-vraking: – Største skandaleuttaket noen gang

Det er nemlig Martin Løwstrøm Nyenget som tar Røthes plass. Det opplyste Norges Skiforbund søndag morgen.

Røthe skal ha hatt symptomer på forkjølelse da han våknet noen timer før VM-femmila. Dermed ble det besluttet av vossingen ikke var aktuell for å gå distansen.

Røthe har testet negativt på koronaviruset.

Ber om forklaring

– Det var et sjokk at Krüger ikke var tatt ut på laget i første omgang. At han heller ikke er reserve, når han selv ønsker å gå, er rett og slett ikke til å forstå. Jeg klarer ikke å se noen sportslige argumenter for det, så man må spørre seg om det ligge noe annet bak, sier Aukland til NRK.

Eksperten ber landslagsledelsen om å komme med en god forklaring.

– Det er det største skandaleuttaket noen gang. Jeg har aldri vært borti noe lignende. Selv vrakingen av Petter Northug til OL i 2006 var enklere å forklare enn dette. Det er rett og slett fullstendig meningsløst at en løper med tre gull på tre løp i et VM ikke blir tatt ut til å gå den siste øvelsen, sier Aukland.

Krüger vil ikke hisse seg opp

Krüger bekrefter selv overfor NRK at han var klar til å gå, men vil ikke ødelegge opplevelsen for Løwstrøm Nyenget.

– Jeg stusset jo over det uttaket og jeg har slitt med å forstå logikken i vrakingen. Det har jeg. For det har blitt brukt klassiskresultater som argumentasjon. Men jeg har vel aldri gått bedre klassisk enn jeg har i vinter. Selv om det er fristil jeg har gjort mine beste renn, så har jeg tatt steg i klassisk, sier Krüger til VG og viser blant annet til en annenplass i verdenscupen i Oberstdorf i Tour de Ski.

– Det jeg stusser på at er at det virker som om laget var bestemt på forhånd. Jeg opplevde tidlig i mesterskapet at det har vært sjanser for å gå seg inn med gode resultater.

Krüger sier at han er oppgitt over uttaket, men at han ikke ønsker å la det ødelegge opplevelsen av mesterskapet.

– Jeg prøver å ikke hisse meg opp eller la meg irritere. Det har vært et eventyr av et VM. Det er det jeg har lyst til å fokusere på, sier han og vil understreke flere ganger at han overhodet ikke blir irritert for at Nyenget får sjansen.

[ Kommentar: Hadde Hegstad Krüger hett Petter Northug... ]

Første mulighet

Løwstrøm Nyenget har ennå ikke vært i aksjon i Slovenia. Nå får Lillehammer-løperen sjansen på mesterskapets aller siste øvelse.

30-åringen er ingen hvem som helst i femmilssammenheng. I mars i fjor gikk han til topps på den tradisjonsrike 50-kilometeren i Holmenkollen. Det var hans aller første seier i verdenscupen.

Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth, Pål Golberg og Emil Iversen utgjør resten av den norske femmilskvintetten søndag. Iversen er regjerende mester på distansen og har friplass.

Småsyke Røthe var den største overraskelsen da landslagstrener Eirik Myhr Nossum lørdag offentliggjorde det norske laget. Mange hadde ventet at Simen Hegstad Krüger ville få sjansen. Lyn-løperen har tatt tre gull under VM i Planica.

Etter stafetten varslet Krüger at han er i sitt livs form.

Tøff gullkamp

Hans Christer Holund ville også vært en naturlig kandidat til distansen. Han ble verdensmester på femmila under Seefeld-VM i 2019.

Da Røthe måtte kaste inn håndkleet med sykdom søndag morgen, falt altså valget likevel på Løwstrøm Nyenget som hans erstatter.

Finske Iivo Niskanen og svenske William Poromaa pekes på som to av de tøffeste utfordrerne til gullet søndag.