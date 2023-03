Afrika gir grønt lys til russiske deltakere i OL

Et stort antall vestlige land, inkludert Norge, ønsker ikke russiske og belarusiske deltakere ved neste års OL på grunn av krigen i Ukraina.

Men i Afrika er holdningen annerledes.

Eksekutivkomiteen for Association of National Olympic Committees of Africa (Anoca) ble lørdag enige om å gi grønt lys til de to nasjonenes idrettsutøvere på et møte i Mauritania.

Det skriver nyhetsbyrået AFP.

– Medlemmene er enstemmige om at russiske og belarusiske idrettsutøvere kan delta i alle internasjonale konkurranser, heter det i en uttalelse.

Ifølge president Mustapha Berraf vil Anoca følge linjen til Den internasjonale olympiske komité (IOC).

IOC har åpnet for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års Paris-OL på særlige vilkår, deriblant at det må skje under nøytralt flagg og uten nasjonssymboler.

Den siste kunngjøringen fra IOC fikk Asias olympiske komité (OCA) til å ønske de to landenes utøvere velkommen til de asiatiske lekene, som finner sted i høst.

Det er ennå ikke bestemt om Russland og Belarus er velkomne under sommerlekene i Paris. Hvis det skjer, vil det være som nøytrale utøvere uten farger, symboler og nasjonalsanger fra de to landene, har IOC uttalt.

I februar signerte Norge, sammen med 34 andre land, en erklæring som ber IOC om å holde døren lukket for de to nasjonene.

