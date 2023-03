Warholm suste inn til EM-finale: – Blir bedre og bedre

Sunnmøringen var i en klasse for seg og klokket inn til 45,43. Det ga klar seier i det andre semifinaleheatet.

– Det blir bedre og bedre. En progresjon jeg kan leve med. Jeg følte jeg løp på en ganske avslappende måte, så jeg er fornøyd, sa Warholm til NRK etterpå.

Bak ham i puljen ble Julien Watrin fra Belgia toer med 45,82. Ingen av konkurrentene synes å være i stand til å stagge den norske gulljakten i Tyrkia.

Warholm startet fredagen med en sikker kvalifisering. Der noterte han 45,75 og ble en klar puljevinner.

Finalen avvikles lørdag klokken 18.20.

Det er første gang siden 2019 at Warholm deltar i et innendørs-EM. Den gang knallet han til med et gulløp på 400 meter og tangerte den europeiske rekorden (45,05).

Utendørs er Warholm regjerende OL- og EM-vinner på 400 meter hekk. 27-åringen har også to VM-gull og er verdensrekordholder på distansen.

