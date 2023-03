Statistikken taler mot Granerud: – Akkurat hvorfor klarer jeg ikke helt å forstå

Asker-gutten har vært vinterens suverent beste skihopper. Han har radet opp seirer i verdenscupen, i tillegg til at han brøt Norges lange seiersforbannelse i den tysk-østerrikske hoppuka.

I Planica-VM har det likevel ikke gått like mye på skinner. Normalbakkerennet endte med 11.-plass. Fredag er det individuelt renn i storbakken. I torsdagens kvalifisering ble Granerud nummer ni.

– Det er vel litt som man kunne forutse. Det er alltid sånn i VM at verdenscuplederen plages litt. Halvor blir sånn sett en del av statistikken, hvis det går sånn, sier Johann André Forfang til NTB.

– Hvorfor er det sånn?

– Akkurat hvorfor klarer jeg ikke helt å forstå. Halvor har vært så enormt flink til å konkurrere i vinter, uansett om han har vært favoritt. Han har taklet alle tingene på en mesterlig måte. Det er fryktelig rart at han gjør sine dårligste rundeplasseringer her i Planica, sier tromsøværingen.

Mange forklaringer

Sportssjef Clas Brede Bråthen er også fullt klar over statistikken. På spørsmål fra NTB om det er ekstra vrient å komme til VM som storfavoritt, svarer han:

– Det kan være. Det er kun et fåtall hoppere som har blitt verdensmestere i den sesongen der de har dominert. Jeg kan ikke se at det skal skyldes noe annet enn at du må bære et favorittstempel som ingen andre i feltet gjør.

Etter en liten tenkepause fortsetter sportssjefen:

– Samtidig er det nok like mange forklaringer som det er verdenscupledere som ikke har lyktes. Det er ikke ett svar på alle de mislykkede forsøkene, som de helt sikkert kan beskrives som, sier han.

Granerud har selv bidratt til den nevnte trenden. Inn i Oberstdorf-VM for to år siden ledet han også verdenscupen. Heller ikke da lyktes han maks. Med til historien hører det at storbakkerennet da gikk fløyten som følge av koronasmitte.

[ Her er hele VM-programmet Planica 2023 ]

Tungt favorittstempel

Hvorfor verdenscuplederen ofte plundrer med å ta fram toppnivået i VM, synes Granerud selv det er vrient å sette fingeren på.

– Jeg vet ikke. Det er lett å rote til ting, og så er det fryktelig mye mer styr enn hvis man kommer til VM som noe annet. Tror jeg. Det er lenge siden jeg kom til VM uten å være verdenscupleder, smiler Asker-hopperen.

– Har favorittstempelet tatt mye krefter?

– Det kjennes ikke sånn ut. Det er mye styr uansett når man leder verdenscupen, sier Granerud.

– Er det tungt å komme til VM med et favorittstempel?

– Ja, kanskje litt. Samtidig føler jeg at jeg har hoppet mye bra her uten å få uttelling.

Fredag får han sjansen til å vise hvorfor han leder verdenscupen. Lagkamerat Forfang har stor tro på kompisen.

– Du skal ikke undervurdere Halvor. Han er verdens beste skihopper, uansett om han ikke er det i morgen. Ingen skal bli overrasket om han roter fram det ypperste i rennet, smiler han.