Skøyte-VM: Norsk lagbronse etter amerikansk drama

Den norske leiren kunne juble for medalje etter at USA sviktet i duellen med gullvinner Nederland. En amerikansk løper falt på tampen og bidro til at Norge ble værende på pallen.

Før uhellet lå det ikke an til edelt metall for de norske, som gikk i par med Canada. Gjennomføringen var solid for et lag som er nysammensatt.

Nederland tok gullet på hjemmebane foran Canada. Det skilte 17 hundredeler mellom dem, mens Norge ble slått med 2,67 sekunder.

Det nederlandske vinnerlaget besto av Patrick Roest, Beau Snellink og Marcel Bosker.

I kvinneklassen var det også nederlandsk gulljubel, men bare for en liten stund. Kort tid etter lagtempoen ble de oransjekledde diskvalifisert for brudd på sikkerhetsreglene om forsvarlig bekledning.

Det ble slått strengt ned på at en av de nederlandske løperne viste hud rundt ankelområdet. Canada ble utropt som vinner foran Japan og USA.

Norge endte på femteplass med trioen Aurora Løvås, Ragne Wiklund og Sofie Karoline Haugen.

[ Norge tok bronse på lagsprinten i skøyte-VM ]

[ Ragne Wiklund ble verdensmester på 3000 meter i Heerenveen ]