Skipresidenten håper å se russerne i VM i Trondheim i 2025

– Situasjonen har ikke endret seg for Norges Skiforbund, snarere tvert imot. Så vi ønsker ikke at russerne skal delta, sier Dyrhaug til NTB under VM på ski i Planica i Slovenia.

Hun sier hun ikke har noen kontakt med det russiske skiforbundet, og hun viser til et klart standpunkt de nordiske landene har tatt overfor Det internasjonale skiforbundet (FIS) for fortsatt utelukkelse av russiske utøvere mens krigshandlingene pågår.

Viktig for sporten

Hun mener likevel at det er viktig at russiske utøvere – på sikt – kommer tilbake, og hun ser fram til at det kan skje når Trondheim skal arrangere VM på ski om to år.

– Jeg håper det. Jeg håper krigen er over, og at de deltar, for det er viktig for skisporten, sier Dyrhaug.

Hun er heller ikke fremmed for å ha dialog med russerne.

– Kommunikasjon og samhandling er viktig, sier hun.

Glissent

Trønderen, som ble valgt til skipresident i juni 2022, ser naturlig nok fram til å ønske VM-sirkuset velkommen til hennes hjemmebane i Trondheim i 2025.

I Planica opplever hun et mesterskap der publikum i stor grad har uteblitt. Det bekymrer henne ikke med tanke på mesterskapet i Norge. Hun er sikker på at langt flere kommer til å følge det neste VM i nordiske grener.

– Jeg synes jo selvsagt at det bør være flere publikummere. VM-organisasjonen (i Trondheim) har vært her under hele mesterskapet, og de har plukket med seg mye. Det er en entusiastisk gjeng, sier Moe Dyrhaug, som mener vi «er der vi skal være» med tanke på interessen for skisporten.

– Men vi må hele tiden strekke oss for å bli enda bedre.