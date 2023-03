Gull-Slind ville legge opp – i helgen går hun 120km

Torsdag bidro Oppdal-jenta sterkt til norsk VM-gull i stafett etter å ha gått en strålende etappe i Planica.

– For et par år siden skulle jeg legge opp, jeg, for da hadde jeg en dårlig sesong. Det har skjedd mye siden da, smiler Slind til NTB.

Hun setter deretter ord på hvor mørkt hun så på situasjonen den gangen for et par år siden. Da kom trener Chris Jespersen til unnsetning.

– Da var jeg litt på bunnen og diskuterte med treneren min om det var på tide å legge opp. Da sa han: «Ah, gi meg en sjanse til å lage skiløper av deg, så skal du se at det lykkes.» Det gikk jo til slutt det, der, ler verdensmesteren.

– Han overtalte deg?

– Han overtalte meg litt, ja. Han hadde veldig trua, og det smitter når andre har trua på deg, sier Slind.

Realiserte drøm

Gulljenta er åpen på at dersom hun selv hadde hatt begge hendene på rattet i beslutningsprosessen, ville den fått et annet utfall.

– Da er det ganske stor sjanse for at karrieren hadde vært over, ja, sier hun.

– Du sender vel en takk til Jespersen, da?

– Han takker jeg hver dag, ler 35-åringen.

Med stafettgullet realiserte hun en mangeårig drøm.

– Fra jeg var fire år har sprunget rundt og lekt at jeg skulle bli verdensmester på ski. Og jeg har sett på TV og tenkt at «det der har jeg så vanvittig lyst til». Så hadde jeg en periode der jeg tenkte at «det skjer ikke meg, men jeg skal likevel bli god», sier Slind.

Tremil og Vasaloppet

Etter at tankene om å legge opp var viftet vekk, har Oppdal-jenta de siste årene blitt blant verdens beste langløpere, om ikke den beste. At det denne sesongen skulle bli satsing på «vanlig langrenn» og VM-billett, var ikke gitt.

– Det er også takket være Chris. Jeg hadde ikke tro på at jeg var en god nok allrounder til å komme til VM, men jeg har vært i solid form siden Vasaloppet i fjor. Jeg hadde noen skikkelig gode økter på høsten, og da begynte vi å leke med tanken på at det kunne bli noe stort, sier Slind.

Etter to renn i Planica-VM står hun med to medaljer. Ved siden av stafettgullet ble det bronse på fellesstarten med skibytte. Lørdag avslutter hun VM-debuten med tremil i klassisk stil.

Det skal passe råsterke Slind meget godt. Oppdal-jenta er offensiv og vil være med å kjempe om seieren.

– Jeg håper på det, men vet at jeg må gå livets renn dersom det skal bli aktuelt, sier hun om oppgaven som venter.

Umiddelbart etter målgang retter hun blikket mot søndagens Vasalopp. Slind lander i Sverige noen timer før start og jakter seier der også.

– Jeg har tenkt å gi det et forsøk. Samtidig vet jeg at de andre nå ligger og lader opp i Sälen og gjør maks med hensyn til næring og trening. Sjansen er mindre enn vanlig, men jeg har litt troen, smiler råskinnet, som får spesialservice med privatfly for å rekke søndagens klassiker i Sverige.