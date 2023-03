Fredagens direkte TV-sport

06.30: VM i freestyle og snowboard, kvalik, big air for kvinner. (Viasport 2)

07.00: VM i freestyle og snowboard, halfpipe. (Viasport pluss)

09.30: Freestyle og snowboard, kvalik, big air for men. (Viasport 2)

10.00: Formel 2, Bahrain, trening. (Viasport 1)

10.25: Alpint, verdenscup for kvinner fra Kvitfjell, Super-G. For første gang på 20 år er kvinnenes renn tilbake i OL-bakkene fra 1994. Det betyr at Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie (bildet) debuterer på hjemmebane.(TV 2)

12.30: Formel 1, Bahrain, trening. (Viasport 1)

12.30: Langrenn, ski-VM i Planica, 4x10 km stafett for menn. Norge er neppe noen gang vært større favoritt foran en VM-stafett. (NRK 1)

12.30: VM i freestyle og snowboard fra Georgia, kvalik, big air for menn. (Viasport 2)

12.45: Dart, dag 1 av UK Open. (Viasport 3)

14.00: Formel 3, Bahrain, kvalifisering. (Viasport 1)

14.00: Tennis, ATP 500-turneringen fra Dubai, semifinale. (Eurosport Norge)

16.00: Fotball, treningskamp, Haugesund – Lillestrøm. (TV 2 Sport 1)

16.05: Skiskyting, verdenscup fra Nove Mesto, sprint for kvinner. (TV 2)

16.55: Friidrett, EM innendørs i Istanbul, Tyrkia, 2. dag: Finaler (7): Kule menn 17.25, 3000 m kvinner 18.18, tresteg menn 18.35, 1500 m menn 18.40, kule kvinner 18.53, femkamp kvinner (800 m) 19.05, 60 m kvinner 19.45. (NRK 2)

17.30: Formel 2, Bahrain, kvalifisering. (Viasport 1)

17.30: Hopp, ski-VM i Planica, storbakkerennet for menn. Halvor Egner Graneruds andre forsøk på å ta sitt første inviduelle VM-gull. (NRK 1)

19.00: Ishockey, kamp 1 i sluttspillet, Sparta Sarpsborg – Stjernen fra Sparta amfi. (TV 2 Sport 2)

19.00: Fotball, danske Superligaen, Aarhus Gf – AC Horsens. (Viasport 3)

19.00: Skøyter, VM i Heerenveen, lagtempo for kvinner og menn. (TV 3)

19.30: Alpint, verdenscupen for menn, Utfor i Aspen. (Viasport 1)

20.00: Golf, PGA-touren, Arnold Palmer Invitational. (Eurosport Norge)

20.05: Skøyter, VM i Heerenveen, 500m for menn. (TV 3)

20.30: Fotball, Bundesliga, Borussia Dortmund – Leipzig fra Signal Iduna Park. (Viasport 2)

20.55: Skøyter, VM i Heerenveen, 500m for kvinner. (TV 3)

21.00: Fotball, La Liga, Real Sociedad – CF Cadiz. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, Segunda Division (Spania), FC Andorra – Las Palmas. (TV 2 Sport Premium 2)

21.00: Fotball, Championship i England, Hull – West Bromwich. (Viasport 1)

01.00: Ishockey, NHL, Columbus Blue Jackets – Seattle Kraken. (Viasport 1)

02.30: Nascar, Truck-serien, Victoria Voice Foundation 200. (Viasport 3)

03.00: Ishockey, NHL, Edmonton Oilers – Winnipeg Jets. (Viasport 2)

03. 00:Tennis, ATP 500-turnering fra Acapulco, semifinale (den andre semifinalen ca. klokka 05.00). (Eurosport Norge)

03.30: Golf, LPGA-turen, HSBC Womens World Championship. (Viasat Golf)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – New Jersey Devils. (Viasport 1)