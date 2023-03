Tidligere skitopp langer ut mot FIS-sjefen: – Overvurderer seg selv

Etter to knappe år i sjefsstolen hagler det med kritikk mot Eliasch.

– Jeg stemte på Eliasch den gang fordi jeg trodde at han som en suksessrik gründer ville bringe nye, lønnsomme ideer til skisporten. Men nå må jeg dessverre slå fast at han absolutt ikke har noen peiling på denne bransjen, sier Schröcksnadel til Blick.

Tyroleren sier at han føler seg lurt, spesielt på grunn av de to verdenscuprennene i alpint sist helg i Palisades Tahoe i USA. Det var verdenscupsirkusets andre reise over dammen denne sesongen.

– Jeg gikk bare med på forslaget om å reise til Nord-Amerika for andre gang denne sesongen fordi Eliasch sa at rennene ville bli sendt direkte på amerikansk TV. En direktesending på NBC ville faktisk vært flott reklame for ski, sa østerrikeren og fortsatte:

– Men det ble ingenting av det. Det var faktisk ingen direktesending hos den amerikanske TV-giganten i helgen. Lørdagens storslalåm ble sendt 24 timer senere i reprise, mens søndagens slalåm vises først neste helg.

Stemmer ikke

Det mener Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) at ikke stemmer. De uttalte på FIS' styremøte at NBC sendte én time av hvert av teknikkrennene, og at de skal gjøre det samme under helgens fartsrenn i Aspen.

– Det overgikk til og med det president Eliasch kommuniserte og er en god start for å oppnå høye seertall i USA, uttalte en talsmann for FIS.

Under VM i februar sendte 143 alpinister et brev til Eliasch med tittelen «Idretten vår er truet». Der hevder de at idrettens nåværende bærekraftsinnsats er «utilstrekkelig», og de reagerer i likhet med Schröcksnadel på den andre USA-turen.

– Svært begrenset

Ledelsen i FIS har i etterkant tatt til motmæle i et innlegg på egne nettsider. Der heter det blant annet at forbundet ikke er enig i løpernes syn på saken.

Det får Schröcksnadel til å riste på hodet.

– Eliasch overvurderer seg selv, men også skisporten fullstendig. Interessen for alpint er svært begrenset. Amerikansk fotball, baseball og basketball er urørlig i USA, og ikke engang fotball har klart å etablert seg skikkelig der. Det er likt i Asia. Derfor bør vi først og fremst fokusere på markedet der ski er størst, og det er i Europa, konstaterte den tidligere skitoppen.

Schröcksnadel var skipresident i Østerrike mellom 1990 og 2021. Han har også vært president i Det europeiske skiforbundet (2009–2012) og visepresident i Den østerrikske olympiske komité.

Eliasch selv har ikke kommentert uttalelsene fra Schröcksnadel.

