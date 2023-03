Thingnes Bø med sjuende strake verdenscupseier – firedobbelt norsk

Etter å ha blitt VM-konge i Oberhof, fortsatte han å levere fra øverste hylle i det første verdenscuprennet etter mesterskapet. Det gjorde også Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christiansen som tok de to neste pallplassene. Endre Strømsheim ble nummer fire, 2,7 sekunder bak tredjeplassen.

Thingnes Bø åpnet raskt på førsterunden og traff samtlige blinker på liggende skyting. På andre skyting ble det mer av det samme, og verdenscuplederen var dermed utilnærmelig for konkurrentene.

– Jeg gjør et ekstremt bra løp nok en gang. Ordentlig bra skiskyting. Jeg har vært motivert og klar, men at det skulle gå så bra er litt over forventning. Det er moro, sa en fornøyd Thingnes Bø til TV 2 etter målgang.

Seieren var stryningens 70. i verdenscupseier i karrieren.

Tarjei Bø matchet broren i antall treff, men greide ikke å levere en langrennstid av samme kaliber. I mål endte han halvminuttet bak ledertiden.

– Irriterende lillebror

Bø, som også kom på 2.-plass i VM-sprinten bak lillebroren, syns det var irriterende at han nok en gang ikke nådde helt opp til toppen av pallen.

– Både i VM og her føler jeg det er et gull-løp. Men så har vi en skiskytter da, en litt irriterende lillebror. Han er ikke så god på å dele broderlig, sa storebror Bø til TV 2 med glimt i øyet.

Også Strømsheim leverte feilfritt på standplass og gikk ut som tredjemann fra stående skyting. På sisterunden måtte han imidlertid se seg slått av Christiansen. Strømsheim mistet sjansen til å ta tredjeplassen da han brakk staven på vei ut fra siste skyting.

– Det er veldig, veldig deilig å havne på pallen, men det er litt kjipt med måten det skjer på, at Endre går ut med en knekt stav der. Men det er sånn idretten er, det er brutalt av og til, sa Christiansen til TV 2.

– Verdens mest profesjonelle landslag

30-åringen er ikke overrasket over at nordmennene fortsetter å levere sterkt også etter VM.

– Vi er verdens mest profesjonelle landslag. Vi slipper oss ikke ned før påsken er der. Det får de andre kjenne litt på i dag, at vi ikke har tatt ferie ennå, fortsatte Christiansen.

Fabien Claude endte nærmest de fire norske i tet, 1.23 minutt bak Thingnes Bø, men bare seks sekunder bak Strømsheim.

Johannes Dale greide seg med én bom på første skyting, men havnet helt ut av kampen om de øverste plasseringene da han bommet tre ganger på stående skyting.

Rennet gikk uten verdenscuptoer Sturla Holm Lægreid, som reiste hjem onsdag etter å ha testet positivt på koronaviruset.