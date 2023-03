Ruud slått ut i Acapulco: – Litt bittert

Daniel vant med settsifrene 7-5, 2-6, 7-6 (7-5) mot nordmannen. Daniel er nummer 125 på verdensrankingen. Det var første gang de to møttes på ATP-nivå, og det var første gang Daniel slo en spiller innenfor topp 10 på verdensrankingen.

I det avgjørende settet hadde Ruud to matchballer, men han maktet ikke å få det avgjørende poenget.

– Litt bittert med to matchballer, men sånn er tennis, skriver trener og pappa Christian Ruud i en SMS til NTB.

Det ble en jevn kamp, men for mange feil av Ruud, som blant annet hadde 29 upressede feil med sin forehand. Til sammen ble det 46 upressede feil fra nordmannen i det jevne oppgjøret: De to vant like mange poeng hver (98).

Tapet gjør at verdensfirer Ruud har negativ statistikk så langt i 2023 med tre seirer og fire tap.

Bunnsolid

30 år gamle Daniels største bragd hittil i karrieren var seier over Novak Djokovic i Indian Wells i 2018. Da var serberen på 13.-plass på rankingen.

– Jeg synes Daniel er bunnsolid og forsvarer seg veldig bra. Casper misser litt for mye på de viktige ballene og har ikke helt marginer på sin side, skriver Ruud, som omtaler sønnens kamp som «ganske bra, egentlig».

Nordmannen åpnet kampen godt, men ble brutt to ganger og tapte det første settet 5-7. I sett to var det ingen tvil, og Ruud kontrollerte det inn til 6-2.

I det tredje settet fulgte de hverandre helt fram til Daniels siste servegame, hvor Ruud var nær seieren. To misbrukte matchballer gjorde at det ble tiebreak, og der var det slutt for 24-åringen etter at han misset i egen serve på stillingen 6-5 til japaneren.

Videre i doubleturneringen

I kvartfinalen møter Daniel australske Alex de Minaur.

Det har ikke vært et enkelt comeback etter Australian Open for Ruud. Tirsdag slet han seg videre mot Guido Andreozzi etter tiebreak i tredje sett. Før turneringen i Mexico har Ruud hatt en drøy måneds treningsoppkjøring i Norge.

Ruud kom inn i turneringen som 2.-seedet, men var den høyest rangerte spilleren igjen etter at verdenstoer Carlos Alcaraz måtte trekke seg grunnet en skade.

I doubleturneringen i Acapulco ble det derimot seier. Like etter tapet for Daniel var Ruud i aksjon sammen med William Blumberg. Det ble seier, og torsdag er det kvartfinale for duoen mot østerrikerne Alexander Erler og Lucas Miedler.

(©NTB)