Nossum hyller Hegstad Krüger: – Han er et fysisk unikum uten nykker

29-åringen fra Nordberg i Oslo har tatt to av to distansegull så langt i mesterskapet. Til tross for det er det mange som undrer seg over hvor lite stjernenykker det er rundt ham.

– Han har nok ikke noe stort ønske om å være stjerne. Han har et ønske om å være seg selv og la beina prate når det er mesterskap, sier Nossum.

Akkurat det med å bruke beina er han god til. De er fulle av energi og flytter seg fort.

– Det er ikke så mange løpere som står med ni av ti medaljer i et mesterskap. Det er han ganske god på. Han har en grunnkapasitet som er helt enorm. Han er fysisk unikum, men det handler også om å klare å stå på startstrek i et mesterskap uten å få høye skuldre.

Nossum sier at om Krüger gjør alt normalt, så er det mer enn godt nok til å kjempe om medalje.

– Simen er ikke den som gjør mange krumspring, han gjør ting veldig enkelt, forklarer Nossum.

Nossum har trent Krüger i en årrekke, først som trener i Lyn og deretter i landslaget.

Forsiktig

Lagkameratene vet hvem de har med å gjøre i Krüger. Sjur Røthe er en av dem som kjenner mesterskapsløperen aller best gjennom utallige treningstimer sammen i Oslo og over alt ellers der de er på samling.

Han vet at Krüger er en mann som liker seg aller best i bakgrunnen.

– Vi er forskjellige som typer, Noen liker at det blir litt blest rundt seg i mediene. De synes at de vokser på det og presterer bedre av det, mens andre synes det er all right å holde seg i bakgrunnen og la beina prate for seg når en har startnummer på seg. Det er mulig å gå på fort på ski uansett framgangsmåte, sier Røthe.

VM-konger

Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo står begge med to gull hittil i årets ski-VM. Klæbo har i tillegg et sølv.

Begge blir helt sikkert presentert som en del av Norges stafettlag senere torsdag. Norge er klare favoritter til å ta gullet slik de har gjort i hvert VM siden 2001.

Klæbo er også et selvskrevet kort på den avsluttende femmila, og det vil ikke overraske noen om også Krüger står på startstrek. Begge vil være soleklare medaljekandidater også der.