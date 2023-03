Alpinjentene håper på folkefest på Kvitfjell

– Det er uvant situasjon for oss med hjemmebane, vi har jo aldri hatt det før. Vi må finne ut hvordan vi takler det, men jeg tror jo at det blir utrolig fett å ta verdenscupen tilbake til Norge. Jeg håper flest mulig vil komme og se på, sier Mowinckel til NTB.

Sist det ble arrangert utforrenn for alpinjentene i Norge, var helt tilbake til verdenscupavslutningen på Kvitfjell i 2003. Før det igjen må vi tilbake til Narvik i 1996.

Lover underholdning

Gleden var derfor stor for Mowinckel og Vickhoff Lie da det ble kunngjort at kvinnene tok over herrenes verdenscuphelg på Kvitfjell.

– Jeg skal love at vi skal underholde, sa Mowinckel til NTB.

Ni måneder senere har de norske fartsjentene lagt inn en søknad om folkefest på Kvitfjell etter at de begge reiste hjem fra alpin-VM med én bronse.

– Det er veldig mange som har sagt til meg og Kajsa at de kommer, og det er superstas at folk setter av helgen sin til dette. Jeg håper jo at det blir en folkefest, sier Mowinckel.

Den drømmen deler hun med Vickhoff Lie.

– Det blir så kult. Det er en drøm som går i oppfyllelse. Vi har sendt inn en liste hver med venner og familie som kommer, så det blir nok en folkefest, sier bærumsjenta til NTB.

Kan bli historisk

Mowinckel har også muligheten til å gå opp som Norges mestvinnende kvinnelige alpinist i verdenscupen på Kvitfjell.

Moldenseren tok sin tredje verdenscupseier under super-G-rennet i Cortina i slutten av januar og tangerte dermed Andrine Flemmen.

Likevel er ikke fokuset der når Mowinckel skal debutere på hjemmebane.

– Ja, nå driver jeg ikke med dette kun for å slå rekorder. Det er ikke en motivasjonsfaktor, men heller en heldig konsekvens. Det største er at det går normal verdenscuprenn på Kvitfjell, hvor hele «røkla» stiller, sier Mowinckel.

– Veldig kult!

Vickhoff Lie virket derimot langt mer interessert i at lagvenninnen skulle ta den 21 år gamle rekorden.

– Det er veldig kult! Hun har selvfølgelig mulighet til å ta den rekorden på Kvitfjell, og det finnes ikke noe kulere sted å ta den. Det håper jeg virkelig kan skje.

Begge landslagsløperne forteller at selv om de ser på Kvitfjell som hjemmebane, har de ikke hatt mer enn et par runder ned utforløypa der fra før.

– Jeg har dessverre ikke noe større fordel enn det. Det er sikkert noen andre som har kjørt mer enn oss der, sier Mowinckel.

Både Mowinckel og Vickhoff Lie mener likevel at Kvitfjell-løypa kan passe dem godt og mener de har gode muligheter der.