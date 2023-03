Publikum svikter ski-VM

Etter de seks første konkurransedagene er tilskuersnittet på bare vel 5000 per dag.

– Vi savner skifans fra tysktalende land og delvis også fra Skandinavia. Derfra var det forventet flere tilskuere enn det viste seg at kom, sier Petra Aršič til NTB.

Hun er PR-ansvarlig i organisasjonskomiteen for VM. Aršič opplyser om disse tilskuertallene hittil:

22. februar: 4000

23. februar: 5500

24. februar: 5000

25. februar: 7200

26 februar: 5600

28. februar: 3900

Det gjenstår ti øvelser i VM, og flere av disse konkurransene går i den store hoppbakken. Der har Slovenia gode utøvere.

Arrangøren har fått kritikk for å overprise billettene. Et norsk reiselag forteller at samme mengde og kvalitet av tribuneplasser koster over dobbelt så mye i år som under mesterskapet i Seefeld i 2019.

Det er merkbart færre nordmenn å se i Planica-området enn da VM ble arrangert for fire år siden.

– Vårt anslag ligger på et sted mellom 70.000 og 80.000 tilskuere for VM totalt, sier Aršič.

Arrangøren av neste VM, i Trondheim i 2025, har budsjettert med et tilskuertall på 250.000.









