Vipers norgesmester igjen – slo Sola og tok sjette tittel på rad

Det ble en uventet jevnspilt kamp i kvinnenes NM-finale. Sola vartet opp med god håndball mot den regjerende mesteren, men måtte til slutt innse nederlaget.

Med tøft forsvarsspill fra begge lag ble det vanskelig å sette ballen i mål i åpningen av kampen. De to lagene fulgte hverandre tett, og ingen fikk stikke av med en stor ledelse. Vipers fikk bedre grep om kampen på tampen av den første omgangen og var raske med å finne veien til nettmaskene.

Med effektivt spill i angrep og en stødig keeperprestasjon fra Sofie Börjesson gikk Vipers til pause med 14-12-ledelse.

Etter hvilen fortsatte kampen i kjent stil. Vipers gjorde sitt ytterste for å riste av Sola, men de gulkledde hang på som klegger. Til slutt ble Vipers for sterke for Sola, og de økte ledelsen gang på gang på veien mot nok en kongepokal.

Kampens toppscorer ble Vipers-spilleren Anna Vjakhireva. Hun fant nettmaskene hele sju ganger i løpet av kampen.

[ Slik var NM-finalen mellom Sola og Vipers ]