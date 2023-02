Søndagens direkte TV-sport

07.00: Snowboard, VM i Bakuriani, Georgia: Slopestyle, kvalifisering kvinner. (Vsport+)

08.45: Båtsport, Powerboat Racing: VM fra Lake Toba i Indonesia. (Eurosport 1)

09.00: Sykling, Nations Cup i banesykling. (TV2 Sport2)

10.30: Ski-VM i Planica,: Kombinert blandet lagkonkurranse: Hopp (HS100). Norges sannsynlige lag: Jarl Magnus Riiber, Jens Luås Oftebro, Gyda Westvold Hansen, Ida Marie Hagen. Riiber går for sitt andre VM-gull på to dager. (NRK1)

11.00: Alpint, verdenscup kvinner i Crans Montana, Sveits: Super-G (6 av 9). (Vsport1)

11.00: Freestyle, VM i Bakuriani, Georgia: Slopestyle, kvalifisering kvinner. (Vsport+)

11.30: Ski-VM i Planica: Langrenn lagsprint, fri teknikk, kvinner og menn. Kvalifisering. Norges lag, kvinner: Anne Kjerstin Kalvå og Tiril Udnes Weng. Menn: Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg. (NRK1)

11.50: Sykling, UAE Tour i De forente arabiske emirater, verdenstouren menn (3 av 35): 7. og siste etappe, 153 km Hazza Bin Zayed stadion – Jebel Hafeet. (Eurosport 1)

12.20: Freestyle, VM i Bakuriani, Georgia: Parallell kulekjøring kvinner og menn. Utslagsrunder. (Vsport2)

12.30: Seiling, The Ocean Race. Regattaen fortsetter når båtene legger ut på tidenes lengste etappe i The Ocean Race. Den går fra Cape Town østover via Sørishavet, til Itajai i Brasil. (Eurosport 1)

13.00: Fotball, treningskamp menn: Viking – Lillestrøm fra Marbella, Spania. (TV2 Sport1)

13.30: Ski-VM i Planica: Langrenn lagsprint fri teknikk. kvinner og menn: Semifinaler og finale. (NRK1)

13.45: Håndball, NM-finalehelg i Arendal, 3. dag: Finale kvinner. Semifinalene ble spilt fredag kveld. (TV2)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (23. runde): Athletic Bilbao – Girona fra San Mamés. (TV2 Sport Premium)

14.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (21. runde): Füchse Berlin – Melsungen. (Vsport+)

14.30: Fotball, engelsk Premier League menn (25. runde): Tottenham – Chelsea fra Tottenham Hotspur Arena. (Vsport Premier League)

14.30: Sykling, endagerstittet for menn fra Flandern, Belgia, Kuurne-Brussel-Kuurne, 193,1 km med norsk lag på start. (Eurosport N)

14.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (23. runde): Vitesse – Ajax fra GelreDome i Arnhem. (Vsport2)

15.00: Ski-VM: Kombinert blandet lagkonkurranse, langrenn 5 km, 2 x 2,5 og 5 km. (NRK1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (22. runde): Freiburg – Leverkusen fra Europa-Park stadion. (Vsport2)

16.00: Fotball, skotsk ligacup menn, finale: Rangers – Celtic fra Hampden Park i Glasgow. (Vsport1)

16.15: Håndball, NM-finalehelg i Arendal, 3. dag: Finale menn. Semifinalene ble spilt fredag kveld. (TV2)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (23. runde): Celta – Valladolid fra Estade de Balaidos. (TV2 Sport Premium)

17.00: Ski-VM i Planica: Hopp, blandet lagkonkurranse (HS100). Norges lag: Halvor Egner Granerud, Johann André Forfang, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth. (NRK1)

17.30: Fotball, engelsk ligacup menn, finale: Manchester United – Newcastle fra Wembley i London. Her kan United ta sin første tittel på 20-tallet. (3+)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (22. runde): Bayern München – Union Berlin fra Allianz Arena. (Vsport2)

18.00: Basketball, EM-kvalifisering menn, 2. runde, gruppe D (6. og siste runde): Norge – Nord-Makedonia i Nordstrand Arena i Oslo. (TV2 Sport2)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (23. runde): Almería – Barcelona fra Municipal Stadium of the Mediterranean Games. (TV2 Sport Premium)

19.00: Alpint, verdenscup menn i Palisades Tahoe, California: Slalåm (9 av 10), 1. omgang. Vår ferske verdensmester Henrik Kristoffersen har forflyttet seg til California i USA. (Vsport1)

19.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Buffalo Sabres – Washington Capitals fra KeyBank Center. (Vsport+)

20.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Columbus Blue Jackets fra Xcel Energy Center. Mats Zuccarello og hans hjemmelag har hatt en god periode nå. (Vsport2)

20.00: Snooker, Duelbits Players Championship fra England. Finale. (Eurosport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (23. runde): Sevilla – Osasuna fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (TV2 Sport1)

21.00: Motorsport, Nascar Cup Series. (Vsport3)

21.30: Tennis, ATP 500-turnering fra Rio de Janeiro. Finale. (Eurosport N)

21.30: Ishockey, NHL: Winnipeg Jets – New York Islanders fra Canaafa Life Centre. (Vsport+)

22.10: Alpint, verdenscup menn i Palisades Tahoe, California: Slalåm (9 av 10) 2. omgang. (Vsport1)

23.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Los Angeles Kings fra Madison Square Garden. (Vsport2)

00.00: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins – Tampa Bay Lightning fra PPG Paints Arena. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs fra Climate Pledge Arena. (Vsport+)