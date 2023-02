Lørdagens direkte TV-sport

06.00: Motorsport, VM i Superbike fra Australia. (Eurosport 1)

07.00: Freestyle, VM i Bakuriani, Georgia: Slopestyle, kvalifisering menn. (Vsport2)

08.00: Motorsport, Formel 1 testing fra Bahrain. (Vsport3)

09.00: Freestyle, VM i Bakuriani, Georgia: Skicross lag. (Vsport+)

09.30: Håndball, NM-finalehelg i Arendal, 2. dag: Finale junior menn: Charlottenlund – Nærbø fra Sør Amfi. (TV2 Sport2)

09.30: Golf, India Open (2 mill. dollar), europatour menn i New Delhi. (Vsport Golf)

10.00: Ski-VM i Planica: Kombinert menn: Hopp (HS100). Jarl Magnus Riiber jakter gull i sitt tredje VM på rad. (NRK1)

11.00: Alpint, verdenscup kvinner i Crans Montana, Sveits: Utfor (9 av 11). (Vsport1)

11.00: Freestyle, VM i Bakuriani, Georgia: Slopestyle finale menn. (Vsport2)

11.20: Freestyle, VM i Bakurian: Aerials (kulekjøring) finaler kvinner og menn. (Vsport+)

11.30: Håndball, NM-finalehelg i Arendal, 2. dag: Finale junior kvinner: Aker – Larvik fra Sør Amfi. (TV2 Sport2)

11.50: Sykling, UAE Tour i De forente arabiske emirater, verdenstouren menn (3 av 35): 6. etappe, 166 km Warner Brothers World Abu Dhabi – Abu Dhabi molo. (Eurosport N)

12.15: Ski-VM i Planica: Hopp kvinner lagkonkurranse (HS100). (NRK1)

13.00: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (22. runde): Kaiserslautern – Greuther Fürth fra Fritz Walter-stadion. (Vsport3)

13.00: Motorsport, Formel 1, testrunde i Bahrain. (Vsport1)

13.30: Sykling, Omloop Het Nieuwsblad i Belgia, 207,3 km Gent – Ninove, verdenstouren menn (4 av 35) med norsk lag. (Eurosport N)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (34. runde): Coventry – Sunderland fra Ricoh Arena. (Vsport2)

14.00: Ski-VM i Planica: Langrenn 15 km fellesstart med skibytte for kvinner. Tittelforsvarer Therese Johaug har lagt opp, så her blir det race med svenske favoritter. Norges lag: Astrid Øyre Slind, Ingvild Flugstad Østberg (bildet), Anne Kjersti Kalvå og Silje Theodorsen. Det er jo en liten milepæl at Flugstad Østberg står på startstreken i et mesterskap igjen. (NRK1)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (23. runde): Espanyol – Mallorca fra Estadi Cornellà-El Prat. (TV2 Sport Premium)

14.15: Håndball, NM-finalehelg i Arendal, 2. dag: Semifinale menn: ØIF Arendal – Elverum fra Sør Amfi. (TV2 Sport2)

15.00: Motorsport, Formel E, Cape Town e-Prix. (Eurosport 1)

15.30: Ski-VM i Planica: Kombinert langrenn menn 10 km. (NRK1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (22. runde): Hoffenheim – Borussia Dortmund fra Rhein-Neckar Arena. (Vsport3)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (25. runde): Leicester – Arsenal fra King Power stadium. (Vsport Premier League), Leeds United – Southampton fra Elland Road. (Vsport Premier League2), Everton – Aston Villa fra Goodisn Park. (Vsport Premier League3), West Ham – Nottingham Forest fra London stadium. (Vsport Premier League4).

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (34. runde): Queens Park Rangers – Blackburn fra Lofthus Road. (Vsport2)

16.00: Ishockey, Eliteserien menn (44. runde): Vålerenga – Storhamar fra Jordal Amfi. (TV2 Sport1)

16.15: Fotball, spanskLa Liga menn (23. runde): Cádiz – Rayo Vallecano fra Estadi Nuevo Mirandilla. (TV2 Sport Premium)

16.30: Sykling, Omloop Het Nieuwsblad kvinner i Belgia, 132,2 km Gent – Ninove, verdenstouren med norsk lag. (Eurosport N)

16.45: Håndball, NM-finalehelg i Arendal, 2. dag: Semifinale menn: Kristiansand – Kolstad fra Sør Amfi. (TV2 Sport2)

17.00: Ski-VM i Planica, hopp menn individuelt, liten bakke (HS100). Her skal Halvor Egner Granerud jakte sin første indiviuelle VM-tittel. (NRK1)

18.00: Hespesport, Saudi Cup, Triple Crown. (Vsport3)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (25. runde): Bournemouth – Manchester City fra Vitality stadium. (Vsport Premier League)

18.30: Fotball, spanskLa Liga menn (23. runde): Real Madrid – Atlético Madrid fra Bernabeu. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (22. runde): Schalke 04 – Stuttgart fra Veltins-Arena. (Vsport2)

18.30: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Columbus Blues Jackets – Edmonton Oilers fra Nationwide Arena. (Vsport+)

19.00: Alpint, verdenscup menn i Palisades Tahoe, California: Storslalåm (7 av 10) 1. omgang. (Vsport1)

19.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – New York Rangers fra Capital One Arena. (3+)

20.00: Snooker, Duelbits Players Championship, semifinale. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (22. runde): Darmstadt – Hamburg fra stadion am Böllenfalltor. (Vsport3)

20.45: Fotball, engelsk Premier League menn (25. runde): Crystal Palace – Liverpool fra Selhurst Park i London. (Vsport Premier League)

21.00: Fotball ,spansk La Liga menn (23. runde): Valencia – Real Sociedad fra Estadio Mestalla. (TV2 Sport Premium)

21.00: Tennis, ATP 500-turnering fra Rio de Janeiro, semifinale. (Eurosport N)

21.30: Ishockey, NHL: St. Louis Blues – Pittsburgh Penguins fra Enterprise Center. (Vsport2)

22.10: Alpint, verdenscup menn i Palisades Tahoe, California: Storslalåm (7 av 10) 2. omgang. (Vsport1)

22.30: Motorsport, Nascar Infinity Series. (Vsport3)

23.30: Triathlon, Super League fra Montreal, Canada. (Eurosport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Boston Bruins fra Rogers Arena. (Vsport1), New Jersey Devils – Philadelphia Flyers fra Prudential Center. (Vsport2)

02.00: Ishockey, NHL: Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning fra Little Ceasers Arena. (Vsport+)

02.30: Sykling, banesykling Nations Cup. (TV2 Sport1)

04.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – Calgary Flames fra Ball Arena. (Vsport1), Vegas Golden Knights – Dallas Stars fra T-Mobile Arena i Las Vegas. (Vsport2)

04.20: Motorsport, VM i Superbike fra Australia. (Eurosport 1)

04.30: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,7 mill. dollar) i Chonburi, Thailand. (Vsport Golf)