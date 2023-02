Vingegaard nærmer seg sesongdebuten: – Må venne seg til presset

Torsdag sesongdebuterer Jonas Vingegaard i Spania etter en fire måneder lang pause fra sykkelritt.

– Det har vært en lang vinter, så det er nesten tre måneders hardt arbeid. Vi er fornøyd med hvordan det har gått, og Jonas ser fram mot å kjøre, sier Jumbo Vismas sportsdirektør Mejin Zeeman.

I fjor gikk 26-åringen til topps i Tour de France på overlegent vis. Det har medført både lederansvar og et betydelig større forventningspress fra resten av sykkelverdenen.

– Når du har vunnet Tour de France, må du venne deg til presset. Da har man vunnet det største løpet i verden, og det betyr også etter min mening at du er best i verden. Det vil alltid være press når du har vunnet Tour de France. Det må man venne seg til, fortsetter Zeeman, som understreker at Tour de France også er det store målet i 2023.

Sykkelrittet Gran Camiño kjøres over fire etapper og avsluttes søndag.

