Valnes utslått på VM-sprinten etter fall: – Totalt bortkastet trening

Valnes gikk i bakken etter vel halvgått løp i semifinalen i klassisk stil. Han satte skituppen i bakken slik at den brakk, og dermed var VM-sprinten over for ham.

– Det er irriterende selvfølgelig og totalt bortkastet trening i ett og kanskje to år egentlig, sa Valnes til NTB.

Han var svært oppgitt og har ikke særlig tro på å komme inn på det norske laget til lagsprinten senere i mesterskapet. Johannes Høsflot Klæbo vant torsdagens sprint foran Pål Golberg på sølvplass.

– Det var to nordmenn på pallen i finalen. Så det er vel ganske åpenbart (om uttaket), fortsatte Valnes.

Han var tydelig preget og skjønte ikke hva som skjedde da han brakk skien.

–Jeg følte jeg fikk et kraftig kakk på bakskien, men jeg har ikke sett på TV-bildene, sa han til Viaplay.