Holund vraket – tremilslaget klart: – Det mest krevende uttaket

Det ble klart da landslagstrener Eirik Myhr Nossum presenterte sine fire utvalgte til distansen på en pressekonferanse torsdag.

Klæbo og Golberg deltok ikke på seansen i den norske leiren i Italia. De innleder sitt VM med sprint senere torsdag.

Siste tremil var i OL

Det har vært knalltøff konkurranse om plassene på det norske firemannslaget til fellesstarten med skibytte for menn i Planica-VM. De norske distanseløperne har dominert verdenscuprennene som er gått denne sesongen noe nær totalt.

– Ofte kan uttaket være matematikk. Det er ofte lettere når man har en del uttaksrenn som er relevante. Nå må vi tilbake til OL i fjor for å finne sist det ble gått tremil på det øverste nivået. Dermed må vi bruke litt klassisk- og skøyteresultater, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Jeg er ikke god nok til å bruke matematikken på dette. Dermed blir det en slags skjønnsmessig vurdering. Vi endte også opp med å legge eggene i forskjellige kurver her, la han til.

Ikke matematikk

Nossum mener uttaket knapt kunne vært med vrient.

– Dette synes jeg ble det mest krevende uttaket, all den tid jeg synes det er ubehagelig å ikke legge fram et slags mattestykke til det som er tatt ut og den som er vraket. Matematisk kunne du sikkert argumentert for at andre burde vært til start her, sa han.

Det skulle vært gått tremil under NM på Gjøvik. Da stoppet kulda rennet.

– Vi måtte ta ut et lag på et tidspunkt. Jeg føler vi er veldig godt dekket for mange ulike scenarioer på tremila. Jeg føler vi har noen som er brukbare i spurt, og så har vi noen som ikke håper det blir spurt, men som vil ha løpet inn i sin gate, sa landslagstrener Nossum.

– Treffer vi på ski og form, skal vi være et tøft lag å møte. Samtidig vet vi at det er utlendinger på start som er godt forberedt, supplerte han.

Ingen tittelforsvarer

På flere av distansene i VM har det norske laget tittelforsvareren og kan således stille med fem løpere. Slik er det ikke på tremila. Der er russiske Aleksandr Bolsjunov regjerende mester. Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund fulgte deretter.

Under fjorårets OL i Beijing ble det også gull til Bolsjunov. Der ble det ingen norske medaljer. En annen russisk løper, Denis Spitsov, tok sølvet, mens bronsen gikk til finske Iivo Niskanen ble bronsevinner.

