Tårene stoppet sølvgutt Golberg i TV-intervju: – Dette er veldig stort

Det var Golbergs første individuelle mesterskapsmedalje i VM og OL.

Golberg havnet i trøbbel noen minutter etter målgang. Han måtte avbryte et intervju med NRK da tårene presset seg fram. – Det var dumt jeg skulle komme hit når dette gikk opp for meg, sa Golberg.

– Først står jeg og ser på en semifinale der romkameraten min (Erik Valnes) faller og ikke får muligheten til å gå finale. Det er veldig brutalt, fortsatte han.

Ofret mye

Til tross for at Gol-løperen har vist svært god form denne sesongen, hadde han ikke forventet å ta medalje torsdag.

– Dette er veldig stort. Jeg hadde ikke forventet at det skulle skje i dag. Det gjorde det. Jeg har forberedt meg godt. Jeg har trent for dette i mange år. Veldig gøy å få det til når det gjelder, sa Golberg videre.

Han har ofret mye for å kunne stå på pallen i mesterskapssammenheng.

– Det har vært mye ofring fra meg selv, men også fra de rundt meg. Jeg er veldig glad. Sorry, sa Golberg og måtte forlate intervjuet gråtende.

Mareritt i 2013

Hjemme har Golberg samboer Line Sogn Plassen og to døtre (Frida og Sara). De to ungene ble tatt ut av barnehagen ukene fram mot VM-avreise for pappa. Dette for å unngå at Golberg pådro seg sykdom.

For ti år siden ble Golberg norsk syndebukk i sitt første verdensmesterskap i Val di Fiemme-VM. Han møtte veggen under lagsprinten.

Det gjorde at Norge forsvant ut av konkurransen i semifinalen. Golberg gikk da sammen med Petter Northug.

Femteplassen fra 2013-sprinten var inntil torsdag Golbergs VM-beste individuelt. Han har også to åttendeplasser individuelt fra sprinten og femmila i Oberstdorf-VM for to år siden.

Søndag venter lagsprinten i årets VM. Golberg la torsdag inn en sterk søknad om å få gå den sammen med Klæbo.