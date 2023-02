Emosjonell Klæbo takket pappa spesielt

Klæbo regelrett parkerte konkurrentene i sprintfinalen da Pål Golberg gikk inn til sølv.

– Det er først og fremst en utrolig lettelse, og så er det mye glede. Det er stort å vinne med familien og gjengen på tribunen. Det betyr mye.

– Det ble emosjonelt?

– Ja. Absolutt. Det er spesielt å se fader'n når du vet hvor mye som ligger bak. Vi har ligget og kriget i høyden i lang tid, og han har vært nesten like mye borte fra Trondheim som det jeg har vært. Han har vel fire dager hjemme så langt i 2023, ja egentlig siden slutten av november. Da er det ekstra deilig å få det til, og det betyr mye, sa Klæbo til NTB og enkelte andre norske skrivende journalister.

Da var det gått nærmere én og en halv time siden han hadde gått i mål, og Klæbo var i ferd med å komme seg igjennom en rekordlang pressesone der alle ville ha sin egen bit av ham.

Møte

Der fortalte han også om en eget møte med sprintlandslagstrener Arild Monsen dagen før VMs åpningsrenn.

Der ble det snakket om frykt, redsel og nerver.

– Man er stresset og nervøs. Det tror jeg er positivt. Man skal være nervøs, og hadde man ikke vært det hadde det vært på tide å finne på noe annet å gjøre. Den dagen jeg ikke er nervøs, skal jeg begynne med noe helt annet, konkluderte en av historiens aller beste skiløpere uavhengig av tidsepoke.

Klæbo sier at han og trener Monsen er noen enkle sjeler når det kommer til å analysere renn på forhånd.

– Jeg har ikke noe problem med å snakke om frykten og redeselen. Jeg sier det akkurat som det er. Jeg synes det er helt jævlig å gå og vente på skirenn, og spesielt i et VM. Det har vært en tendens i mange år. Det skyldes sikkert at det bygges opp til å være større enn det er. Et VM er selvfølgelig stort, men som utøver må man være i stand til å håndtere det presset og stresset, sa 26-åringen fra Byåsen.

Klæbo føler selv at han har truffet blink med opplegget.

– Jeg føler at jeg har klart det bra denne gangen, men jeg unner ikke min verste fiende å gå slik og vente på renn. Det synes jeg er helt forferdelig. Samtidig er det ingenting som slår den følelsen jeg har akkurat nå.

Jubel

Dette var Klæbos femte strake mesterskapsgull på sprinten. Han vant også i OL i 2018, VM i 2019, VM i 2021 og OL i 2022.

Trønderen var storfavoritt i VM-sprinten i klassisk stil. Lagkamerat Erik Valnes var den største utfordreren på papiret. Valnes gikk over ende i semifinalen og røk dermed ut.

Klæbo moste konkurrentene mer eller mindre i hjel i en løype som passet ham godt.

I finalen var Klæbo raskest i et heat med Pål Golberg, Jules Chappaz, Calle Halfvarsson, Michal Novak og Lucas Chanavat. Han parkerte konkurrentene et stykke før mål.

– Det er en kul løype. Den var krevende fordi den var så løs. Det var mange fall. Det er litt av sjarmen med sprint. Det er artig at det er så små marginer, sa Klæbo.

Han var desidert den beste skiløperen på VM-stadion i Planica.

– Jeg hadde god kontroll. Jeg prøvde å være smart i kvartfinalen. Og det var nær et uhell. Edwin Anger gikk ned rett foran meg og det viser hvor lite som skal til. Og i semifinalen skjedde det samme med Valnes. Det gjør at det hele får en liten bismak. Jeg skulle gjerne ha hatt han med i en finale. I finalen skulle jeg bare gå jevnt hardt og se hvordan det utviklet seg. Da jeg fikk noen meter tenkte jeg at jeg fikk sette inn det ekstra giret, sa den suverene vinneren.

Gullet er Klæbos sjuende i VM-sammenheng. Han har Petter Northug (13) og Bjørn Dæhlie (ni) foran seg på den statistikken. Det var Norges 160. gullmedalje i ski-VM i nordiske grener gjennom tidene.

Klæbo har en lang rekke seiersmuligheter videre i VM. Fredag venter tremila med skibytte. To dager senere er det sprintstafett. Her er Klæbo soleklar på laget. Pål Golberg la inn en god søknad om å ta den andre plassen. Erik Valnes er også et alternativ.

