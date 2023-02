Strøm best i VM-kvalifiseringen – alle norske videre

Strøm hoppet 99 meter og med 3 x 18 i stil fikk hun 123,2 poeng. Det å sette solide nedslag kan bli avgjørende når det gjelder kampen om gullet i torsdagens renn.

– Det var gøy og et fint hopp som jeg tar meg med til i morgen, sa Strøm til NTB.

Trener Christian Meyer mener at Eva Pinkelnig (Østerrike) og tyske Katharina Althaus får bære favorittstempelet torsdag.

– Det er greit, den tar jeg. Jeg skal forsøke å gjøre mine ting. Det har vært en rekke med fine hopp i bakken her. Det gir trygghet for at jeg er inne på noe. Jeg tenker bare at jeg skal gjøre mitt neste bedre enn det forrige. Det og arbeidsoppgavene er det jeg tenker på, sa Alta-hopperen.

Jevnt

Tyske Althaus var halvmeteren kortere, men bare 0,2 poeng bak. Japanske Yuki Ito landet på 94,5 meter var 0,9 poeng bak Alta-hopperen.

Thea Minyan Bjørseth landet på pene 95 meter og fikk 115,5 poeng. Hun ble med det nummer sju i kvalifiseringen.

Maren Lundby landet på 91 meter og mottok 105,2 poeng etter et greit hopp. Det holdt til å bli det 18. beste hoppet.

Mye inne

Eirin Maria Kvandal valgte å hoppe en avsats lavere enn de andre. Hun har slitt med landingen i lange hopp etter flere sesonger med kneproblemer. Også hun landet på 91 meter, men fikk ikke bonuspoengene og endte opp med 104,8 poeng og på plassen bak Lundby.

– En tøff dag, men jeg var nok litt hardt i luften i forhold til vinden. Jeg har mer å hente, sa Kvandal til NRK.

Silje Opseth ble vraket fra det norske laget etter amerikansk uttaking under tirsdagens trening.

– Jeg tror vi aldri har hatt et sterkere lag i VM, slo NRK-ekspert Anders Bardal fast. Bardal vant selv VM-gullet i normalbakken i 2013.

Det var 57 utøvere som kjempet om 40 plasser i torsdagens VM-konkurranse.

Ski-VM onsdag, kvalifisering hopp kvinner normal bakke (HS100):

1) Anna Odine Strøm 123,2 (99), 2) Katharina Althaus, Tyskland 123,0 (98,5), 3) Yuki Ito, Japan 122,3 (94,5), 4) Alexandria Loutitt, Canada 121,0 (99,5), 5) Eva Pinkelnig, Østerrike 120,8 (99), 6) Anna Rupprecht, Tyskland 115,9 (96), 7) Thea Minyan Bjørseth 115,5 (95), 8) Nika Kriznar, Slovenia 113,1 (95), 9) Ema Klinec, Slovenia 112,0 (94,5), 10) Nozomi Maruyama, Japan 111,8 (95).

Øvrige norske: 18) Maren Lundby 105,2 (91), 19) Eirin Maria Kvandal 104,8 (91).