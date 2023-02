Pressemaraton for omsvermet Granerud: – Vil mye heller være i denne situasjonen

Verdenscuplederen var ikke overraskende mest omsvermet da hopplandslaget inviterte til sitt første pressetreff under Planica-VM. I den varme sola utenfor utøverhotellet fant han seg en stol og fikk raskt se køen av medier vokse foran seg.

Først etter nærmere halvannen time var intervjumaratonen unnagjort for mannen alle peker på som den store VM-favoritten i hoppbakken.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at mange møtte opp i dag. Det setter jeg pris på. Og så vet jeg også at det er en konsekvens av det å gjøre det godt, smiler Granerud til NTB i vårsola.

På spørsmål om han trives med oppmerksomheten går tankene til mindre suksessrike perioder av karrieren. Da var det betydelig mindre travelt de gangene pressen var invitert.

– Jeg har tilbrakt mange pressetreff som en som rusler rundt og ingen egentlig vil prate med. Du føler at du bare må være til stede i en halvtime. Det er mye mer slitsomt, det, enn å være opptatt hele tiden og ha kø foran seg av journalister som har lyst til å stille spørsmål, sier hoppstjernen – og legger til:

– For min del tar pressetreffet mindre energi nå når jeg bare kan sitte og svare på det jeg blir spurt om.

Kjenner på forventningene

– Det ligger en kompliment i det også?

– Ja! Jeg vil mye heller være i denne situasjonen og bruke en halvtime lenger på pressetreff enn at ingen har behov for å snakke med meg fordi jeg lander litt for kort i hvert eneste hopp.

Fredag starter VM for Graneruds del med kvalifisering til normalbakkerennet i Planica. Lørdag er det renn. Der kan Granerud bli Norges femte verdensmester i normalbakken gjennom tidene. Toralf Engan (1962), Bjørn Wirkola (1966), Anders Bardal (2013) og Rune Velta (2015) var de fire første.

På spørsmål om hva det vil bety for ham å bli verdensmester, bevilger Granerud seg noen sekunders tenkepause. Så:

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke prøvd.

Svaret etterfølges av en erkjennelse som mer enn antyder at han kjenner på store forventninger fra omgivelsene.

– Det vil selvfølgelig bety mer enn å vinne et verdenscuprenn. Jeg vet ikke egentlig om det ville blitt mest en lettelse eller mest glede. Det blir et hypotetisk spørsmål. Jeg har ikke noe godt svar.

– Du kjenner på et visst press?

– Ja, absolutt. Alt i forrige VM var en skuffelse sett fra medienes ståsted. Jeg var litt skuffet jeg også. Når man gjør det så bra som jeg har gjort det i vinter, blir det bygd veldig opp mot et VM. Da blir fallhøyden så mye større.

Lærte av VM-marerittet

Utgangspunktet foran årets VM er ikke helt ukjent for Asker-gutten. Til mesterskapet i Oberstdorf for to år siden kom han også som favoritt. Det endte med fjerdeplass i normalbakken, før han ble koronasmittet og gikk glipp av rennet i storbakken.

Den opplevelsen bruker han til å få perspektiv på situasjonen han nå står i.

– Jeg har prøvd å lede verdenscupen inn i et VM, for så å bli nummer fire. Jeg lever fortsatt og synes fortsatt skihopping er gøy. Det er ikke verdens undergang, sier vinterens beste skihopper internasjonalt.

Den som måtte tro at han for lengst har plassert Oberstdorf-nedturen trygt i glemmeboka, tar imidlertid grundig feil.

– Jeg tror det er veldig dumt å legge sånne ting helt i glemmeboka. Det er ingen vits i å reise rundt å hoppe hopprenn hvis du ikke prøver å lære litt av alle. Sånne opplevelser er noe du lærer ekstra mye av, sier Granerud.

26-åringen prøver i stedet å bruke de tunge erfaringene og peker blant annet på at han nå er godt kjent med «prosessene som settes i gang» når man har den gule ledertrøya i verdenscupen. Kanskje blir det en gullgivende faktor i Planica de neste ukene.

– Jeg føler at opplevelsene fra Oberstdorf er noe jeg har lært av, og som gjør det lettere å ha roen i den situasjonen jeg er i nå, avslutter Granerud.