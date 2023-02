Onsdagens direkte TV-sport

10.00: Snowboard, VM i Bakuriani, Georgia: Parallellslalåm blandet lag. (Vsport+)

11.00: Freestyle, VM i Bakuriani, Georgia: Aerials (hopp) kvinner og menn, finaler. (Vsport2)

11.50: Sykling, UAE Tour i De forente arabiske emirater, verdenstouren menn (3 av 35): 3. etappe, 185 km Al Fujairah – Jebel Jais. (Eurosport N)

13.00: Fotball, treningskamper menn: Tromsø – KFUM Oslo fra Marbella. Dette er KFUMs andre og siste kamp på treningsleiren der de tapte 4-5 for Start i den første. (TV2 Sport1)

14.00: Snooker, Duelbits Players Championship fra England. (Eurosport N)

16.25: Hopp, ski-VM i Planica, Slovenia. Kvalifisering kvinner (HS100). Det er så jevnt nivå blant de norske jentene at man så seg nødt til å kjøre såkalt amerikansk uttagning i tirsdagens treningsomgang for å plukke ut de fire jentene som får hoppe. Det endte med dette laget: Anna Odine Strøm, Maren Lundby, Eirin Marie Kvandal og Thea Minyan Bjørseth. Dermed ble Silje Opseth, som har vunnet verdenscuprenn i vinter, vraket. (NRK1)

17.45: Fotball, landskamp kvinner: Turnering i England (3. runde): Sør-Korea – Italia fra Bristol. (Vsport2)

18.45: Håndball, Mesterligaen menn, gruppespillet (13. runde): Gruppe B: Aalborg (Danmark) – Elverum fra Aalborg Arena. (3+)

20.00: Snooker, Duelbits Players Championship fra England. Kvartfinaler. (Eurosport N)

20.00: Fotball, FA Youth Cup kvartfinale: Ipswich – West Ham. (Vsport3)

20.30: Tennis, ATP 500-turnering fra Rio de Janeiro. (Eurosport N)

20.45: Håndball, Mesterligaen menn, gruppespillet (13. runde): Gruppe B: Barcelona – Szeged (Ungarn). (Vsport1)

20.45: Fotball, landskamp kvinner: Turnering i England (3. runde): England – Belgia fra Bristol. (Vsport2)

21.00: Fotball, Mesterligaen menn, åttedelsfinaler 1. kamp: RB Leipzig – Manchester City fra Red Bull Arena i Leipzig. Da ønsker vi Erling Braut Haaland tilbake i Mesterligaen der han også har for vane å markere seg. En svekkelse for City er at både Kevin De Bruyne og Aymeric Laporte er ute av troppen på grunn av sykdom. (TV2 Sport Premium), Inter – Porto fra San Siro. (TV2 Sport1)

23.00: Tennis, ATP 500-turnering fra Rio de Janeiro. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: New York Islanders – Winnipeg Jets fra UBS Arena. (Vsport1)

03.30: Ishockey, NHL: Dallas Stars – Chicago Blackhawks fra American Airlines Center. (Vsport2)

04.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,7 mill. dollar) i Chonburi, Thailand. (Vsport Golf)