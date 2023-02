Hopperne fortsatt uten generalsponsor – gir hjelmplass til veldedig organisasjon

Det ble kjent da hopperne møtte pressen i Kranjska Gora før VM går i gang i Slovenia.

– Vi er stolte og glade over at vi kan bidra til en veldig viktig sak, sa sportssjef Clas Brede Bråthen.

GoldenChild er en veldedig forening som driver med forskning på barnekreft.

I fjor ble det kjent at LO ikke forlenget sin avtale som hovedsponsor etter seks år. I april ga skiforbundet hopplandslaget et lån mens sponsorjakten fortsatte. Den jobben er fortsatt ikke over.

Kvinnene skal kjempe om gull i normalbakken torsdag, mens mennene skal i aksjon lørdag. Fredag er det kvalifisering for Halvor Granerud og co.

[ Her er fullt program for ski-VM i Planica ]