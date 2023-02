«Tutta» blir Europas kaptein i Solheim Cup også i 2024

Det opplyser Solheim Cup i en pressemelding. Allerede er det klart at Pettersen skal lede laget i årets turnering i september.

– Jeg elsker Solheim Cup, og det er virkelig en stor ære å bli spurt om å bli kaptein for det europeiske laget igjen i 2024, sier hun i en uttalelse.

Solheim Cup spilles i år helgen 22.-24. september i regionen Andalucia i Spania. 2024-versjonen foregår i Virginia i USA. Spilledatoer er 12.-14. september.

Pettersen sier det gir mening at hun får oppdraget to år på rad.

– Det vil gjøre at vi kan bygge en strategi og filosofi for laget som vil gi kontinuitet for spillerne, sier Pettersen.

Hun var visekaptein da det europeiske laget vant tilbake tittelen i 2021. Stacy Lewis har allerede blitt valgt til USAs kaptein for de to kommende turneringene.

Totalt endte Pettersen karrieren med solide 21 poeng på 36 Solheim Cup-kamper. 18 seirer, seks uavgjort og 12 tap er den imponerende fasiten. Det gjør Tutta til en av de store i turneringens historie.

Pettersen var lenge en av verdens beste golfspillere. I 2020 fikk hun hedersprisen på Idrettsgallaen. Hun la opp i 2019.