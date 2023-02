Trettebergstuen om felles erklæring til IOC: – Skulle ønske vi kunne være enda tydeligere

– Russlands krigføring i Ukraina fortsetter, støttet av Belarus, og situasjonen i Ukraina forverres. Det er ingenting som tilsier at IOC bør revurdere sitt tidligere standpunkt om å utestenge russiske og belarusiske utøvere fra internasjonal idrett. Så skulle jeg ønske at vi kunne ha vært enda tydeligere overfor IOC, men det var viktig å få med flest mulig land på denne erklæringen, fordi det gir budskapet mer tyngde, sier kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding.

Blir bedt om å lytte

I erklæringen står det blant annet at man anerkjenner idrettsorganisasjoners autonomi, men at IOC «sterkt» oppfordres til å lytte til de 35 landenes innvendinger mot russisk og belarusisk deltakelse.

Blant annet uttrykkes det tvil om det er gjennomførbart å la russere og belarusere delta som nøytrale individer, ettersom det i disse landene er sterke bånd mellom sport og politikk, og olympisk idrett ofte er direkte finansiert av staten. Man etterlyser en brukbar nøytralitetsmodell og uttrykker at det i mangel av en slik er enighet blant de 35 nasjonene om at russiske og belarusiske utøvere ikke bør tillates i internasjonale konkurranser nå.

– Uakseptabelt

– Jeg støtter de nordiske idrettsforbundenes tydelige uttalelse fra 7. februar om at dette ikke er tiden for å vurdere retur for russiske og belarusiske utøvere til internasjonal idrett. Det er uakseptabelt og provoserende at IOC har lekt med tanken om å slippe dem til igjen, sier Trettebergstuen.

– Når det gjelder begrepet «nøytrale utøvere», er det i sammenhenger der alle andre utøvere representerer landslag og konkurrerer under sine respektive lands flagg, vanskelig å se at nøytralitetsbegrepet gir noen mening, legger hun til.

35 land

Erklæringen er resultat av et digitalt toppmøte som ble avholdt 10. februar, og der også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok.

Erklæringen avsluttes med at Russland og Belarus selv har det i sin makt å åpne veien for sine utøvere tilbake til internasjonale konkurranser, «ved å avbryte krigen de startet».

Disse landene står bak erklæringen (i alfabetisk rekkefølge): Australia, Belgia, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, Japan, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyskland, USA, Østerrike.