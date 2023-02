Langt skadeopphold for McGrath: – Det er verst nå

Det ble opplyst da han hinket inn på krykker i Norges Skiforbunds lokaler på Ullevaal i Oslo tirsdag. Der var også Olympiatoppens lege Marc Strauss som opererte korsbåndet til McGrath fredag.

– Det å få beskjeden om at det kunne vært noe mer, var ganske tungt. Vi bestemte oss for å fikse dette så fort som mulig, sa McGrath på pressetreffet.

Alpinisten dro hjem fra Frankrike for å finne mer ut av skaden. Det resulterte i at det ble oppdaget en korsbåndskade, som ifølge Strauss er «relativt enkel».

– Verst nå når skisesongen fortsatt er i gang

Legen og McGrath selv planlegger for at han er på ski etter seks måneder, da uten porter. Et comeback vil trolig komme rundt november.

– Det er en lang periode. Men jeg tror jeg klarer å smøre meg med nok tålmodighet, sier McGrath til NTB.

– Det er verst nå når skisesongen fortsatt er i gang, og at jeg går med krykkene. Når jeg får kvittet meg med dem, forhåpentligvis til påske, tror jeg livet vil dure og gå ganske fint framover, legger han til.

Det var i super-G-rennet i Courchevel for tolv dager siden at McGrath skadet sitt venstre kne. Før det ble han nummer fem i superkombinasjonen. Storslalåm og slalåm røk derfor for 22-åringen, som gjorde sin debut i VM.

Egentlig skulle den vært unnagjort i 2021, men et ødelagt sideleddbånd i venstrekneet holdt McGrath ute i mange måneder for to år siden også.

Motivert

– Heldigvis hadde jeg gjort meg mentalt klar for det. Det blir en lang prosess tilbake, men jeg er veldig glad for at jeg har gjort en lignende prosess før selv om dette kan bli mer tidkrevende og kanskje vanskeligere, sa 22-åringen.

Han er motivert for det som kommer.

– Det blir mye jobb. Veldig mange timer. Greia med «rehab» er at det ikke er så intenst, men mange, mange timer må legges ned. Det er noe som vil være litt seigt, men som jeg er klar for, sier lysluggen.

McGrath går først glipp av helgens slalåm- og storslalåmrenn i Palisades Tahoe i USA. I mars er det storslalåm på programmet i Kranjska Gora i Slovenia før sesongen avsluttes i Soldeu i Andorra.