Nye krav i nytt brev til IOC i Russland-spørsmålet

IOC har åpnet for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års Paris-OL på særlige vilkår, deriblant at det må skje under nøytralt flagg og uten nasjonssymboler. Det har blitt møtt av kritikk, blant annet fra EU-parlamentet.

Over 30 regjeringer har gått sammen og sendt et brev til IOC, som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til. Brevet er signert av store OL-nasjoner som Storbritannia, USA, Frankrike, Canada og Tyskland, og alle vil ha svar på én ting: en tydeligere definisjon av nøytralitet.

– Så lenge disse grunnleggende spørsmålene og den betydelige mangelen på klarhet og konkrete detaljer om en brukbar nøytralitetsmodell ikke tas opp, er vi ikke enige i at russiske og belarusiske idrettsutøvere skal tillates i konkurranse, står det i brevet.

– Sterke bekymringer

Brevet er et resultat av toppmøtet 10. februar i London mellom regjeringsledere, som fikk innspill av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Vi har sterke bekymringer om muligheten for at russiske og belarusiske OL-utøvere kan konkurrere som nøytrale når de er finansiert og støttet av statene sine, står det videre i brevet.

Da krigen brøt ut i fjor, utestengte IOC russere fra konkurranser. Da ble argumentet om utøvernes sikkerhet brukt. Det endret seg tidligere i år. Sist uke sa Bach at IOC står i solidaritet med Ukrainas idrettsutøvere, men også at idretten må respektere menneskerettighetene til alle idrettsutøvere.

– Historien vil vise hvem som gjør mest for fred. De som prøver å holde linjene åpne og kommunisere, eller de som ønsker å isolere eller splitte, sa Bach.

Advarer

I mandagens brev fra de ulike nasjonene lød det også at den raskeste måten for Russland å komme tilbake på den internasjonale sportsscenen, vil være å «avslutte krigen de startet».

Bach har også advart mot statlig innblanding i idretten.

– Vi tar bekymringene om menneskerettigheter på alvor og må vurdere dette … Det er ikke opp til regjeringer å avgjøre hvem som kan delta i idrettsarrangementer. Det ville vært slutten på internasjonale idrettskonkurranser og VM og OL slik vi kjenner det i dag. Alt dette er med i vurderingen vår, fortsatte den tyske IOC-toppen under alpin-VM i Frankrike sist uke.

(©NTB)