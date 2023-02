Grisevær kan skape trøbbel for Klæbo og rivalene i ski-VM

Planica-VM innledes med kvalifiseringskonkurranser i langrenn og hoppkvalifisering for kvinner onsdag. Dagen deretter skal Johannes Høsflot Klæbo jakte på sitt første gull i mesterskapet på sprinten.

Værmeldingene er gode for de første dagene av mesterskapet, men deretter kan det bli langt mer trøblete for alle involverte. Ifølge Yr vil det fra lørdag bli grisevær og store nedbørsmengder i den slovenske VM-byen.

Lørdag er det spådd at 45 millimeter med regn vil falle ned over Planica. Da skal langrennskvinnene etter planen kjempe om medaljer på 15 kilometer fellesstart med skibytte. I tillegg inneholder programmet Jarl Magnus Riibers første gullsjanse i kombinert, samt hopprenn for kvinner og menn.

Gradestokken vil på VMs fjerde dag ligge på rundt åtte plussgrader når langrennsøvelsene skal gjennomføres.

Utfordrende blir også forholdene dagen derpå, dersom langtidsvarslene slår til. Søndag er det ventet 16 millimeter nedbør i Planica. Det meste av denne kommer som snø.

Søndag skal det gås sprintstafetter i langrenn i VM. Det kan fort være en ny gullmulighet for blant andre Klæbo, selv om Norges lag foreløpig ikke er tatt ut. Også denne dagen er det kombinertkonkurranse og kamp om medaljer i hoppbakken (blandet lagkonkurranse).

Den gode nyheten for hopperne er at det ikke er spådd spesielt mye vind i VM-innledningen.

Værvarslene forteller imidlertid at nedbøren ikke kommer til å gi seg. Også i starten på neste uke melder Yr om snø og sludd. Tirsdag 27. februar, dagen da langrennskvinnene skal ut på sin 10 kilometer i fri teknikk med individuell start, er det spådd at det kan komme opp mot 15 centimeter med snø og sludd. Det kan blant annet gi vriene smøreforhold.