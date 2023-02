Rashford-dobbel da Manchester United vant 3-0 over Leicester City

Bortelaget har slitt i årets PL-sesong, men har funnet gode takter etter nyåret.

Leicester reiste til Old Trafford etter et kjemperesultat hjemme mot Tottenham forrige helg og åpnet på forrykende vis på Old Trafford.

Gjestene var flere ganger nære ved å innta ledelsen, men takket være akrobatiske redninger fra David de Gea ble Harvey Barnes og Kelechi Iheanacho nektet mål.

Halvveis inn i den første omgangen var det imidlertid vertene som satte inn 1-0-målet.

Marcus Rashford har blitt en dødelig brikke i Uniteds ellever denne sesongen. Bruno Fernandes serverte en lekker utsidepasning til Rashford, som alene mot Danny Ward sendte hjemmelaget i ledelsen.

Det var hans sjuende Premier League-mål mot Leicester City.

Diogo Dalot var nære ved å øke ledelsen ytterligere, men fikk ikke dyttet ballen i mål. United gikk til pause med en 1-0-ledelse.

Etter hvilen fikk ikke bortelaget til mye framover i banen, mens hjemmelaget ikke ventet med å angripe. Både Lisandro Martínez og Rashford kunne stått for mål i åpningsminuttene av omgangen.

Rashford fant til slutt nettmaskene for andre gang for dagen. Briten satte ballen inn i mål etter en målgivende fra Fred. Målet ble først avblåst for offside, før det fikk stå etter en VAR-sjekk.

Kort tid etter Rashfords scoring var det innbytteren Jadon Sanchos tur til å sette ballen i mål etter et lekkert angrep. Bruno Fernandes noterte seg sin andre assist i kampen.

[ Søndagens direkte TV-sport ]

Skrev klubbhistorie

Før kampen sto De Gea med 178 kamper uten baklengsmål, like mange som Peter Schmeichel. Den danske United-legenden har lenge stått for rekorden for flest rene bur for klubben i alle konkurranser, men måtte se rekorden slås av De Gea.

Rekorden kom ikke lett og De Gea måtte strekke seg godt for å holde rent bur.

Tidlig i kampen var bortelaget raske til å legge press på vertene. Barnes kunne sendt Leicester i ledelsen hadde det ikke vært for den spanske keeperen. Iheanacho var veldig nære ved to tilfeller å ta ledelsen i den første omgangen. De Gea sto støtt og sørget for ingen baklengsmål.

Etter hvilen slet Leicester med å avansere framover i banen. Med ingen mål mot skrev spanjolen historie i Manchester United.

Rotering av laget

Erik ten Hag er ikke redd for å rotere i laget og endret nok en gang i startelleveren før returmøtet med Barcelona. Det var kun Luke Shaw som nok en gang tok plass i backfireren i søndagens seier. Raphaël Varane fikk et avbrekk da Victor Lindelöf fikk en sjelden sjanse fra start denne sesongen.

Marcel Sabitzer startet i midtbaneleddet og dannet nok en gang et partnerskap med Fred. Det faste midtbaneankeret Casemiro er ute med suspensjon etter han ble vist et rødt kort i kampen mot Crystal Palace. Christian Eriksen var heller ikke aktuell da dansken sliter med en langvarig skade.

Alejandro Garnacho fikk sjansen fra start, men måtte gi plass for Jadon Sancho etter pausen.

Scott McTominay, Anthony Elanga og Aaron Wan-Bissaka fikk også minutter på banen. Fred, Rashford og Shaw ble tatt av.

Manchester Uniteds neste kamp er returmøtet mot Barcelona i europaligaen. Playoffkampen for videre spill i turneringen spilles på Old Trafford torsdag 23. februar.

[ Öberg vant fellesstarten – Tandrevold tok sølvet ]