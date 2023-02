To mål på overtid sikret Arsenal seieren over Aston Villa

Arsenal måtte jakte redusering både en og to ganger i kampen om de tre poengene. Martin Ødegaard fikk en enorm mulighet til å sikre seieren sent i kampen, men satte ballen utenfor stengene.

Det var isteden et selvmål som ga de rødkledde ledelsen i kampen to minutter på overtid. Et langskudd fra Jorginho gikk via tverrliggeren og hodet til Villa-keeper Emiliano Martínez og inn i mål.

Martinez lot deretter målet stå åpent da han gikk opp på en corner for å jakte utligningen, noe Gabriel Martinelli utnyttet da han satte inn 4-2-målet på en overgang.

Dermed tok Arsenal en viktig trepoenger i toppstriden i Premier League etter tre på rad uten seier.

Arsenal leder for øyeblikket den engelske toppdivisjonen, men City kan komme opp på like mange poeng om de slår Nottingham Forest senere lørdag.

Ollie Watkins og Philippe Coutinho scoret målene for Villa, mens Bukayo Saka og Oleksandr Zinchenko noterte seg for de andre to målene for gjestene.

