Sensasjonelt VM-gull i kvinnenes slalåm – norsk på fjerdeplass

Shiffrin ledet med 0,19 sekunder ned til Wendy Holdener etter første omgang. I 2. omgang hadde Shiffrin muligheten til å ta sitt åttende VM-gull etter at den sveitiske jenta hektet.

Canadiske Laurence St.-Germain hadde derimot levert en forrykende finale og tok en sensasjonell seier.

Bronsen gikk til tyske Lena Dürr. De norske kvinnene har levert et flott mesterskap i de franske alpene. Mina Fürst Holtmann ble nummer seks i storslalåmen og forbedret seg. Hun var nummer ti etter en litt dårlig avslutning i målhenget. I finalen fikk hun klaff også i nederste del og klatret på listene. Hun var 2/100 sekund bak Dürr på fjerdeplassen.

Mina Fürst Holtmannkjørte ned til en sterk 4. plass. (Lise Åserud/NTB)

– Vi viste jo at det kunne bli oppkjørt. Mina angrep veldig bra og var raskest helt nede. Det var som vi trodde på forhold og hun tok sjansen. Hun vant en fjerdeplass for avstanden opp til bronsen ble litt for stor, sa sportssjef Claus Ryste til NTB.

Thea Louise Stjernesund leverte en godkjent 1. omgang og forsøkte å gi gass i finalen, men klarte ikke klatre særlig på listene fra sin 20.-plass. Det ble 13.-plass til slutt.

Kristin Lysdahl fikk en tidlig start i finalen fra sin 27.-plass. Hun klarte ikke utnytte fordelen helt, men klarte å avansere til 19.-plassen.

Den norske gullvinneren i parallellslalåmen, Maria Therese Tviberg endte på 34.-plass i 1. omgang og valgte ikke å kjøre annenomgangen.

---

VM alpint i Courchevel og Méribel, Frankrike lørdag, slalåm kvinner i Méribel:

Gull: Laurence St.-Germain, Canada 1.43,15 (53,15-50,00),

Sølv: Mikaela Shiffrin, USA 1.43,72 (52,54-51,18),

Bronse: Lena Dürr 1.43,84 (53,46-50,38),

4) Mina Fürst Holtmann, Norge 1.43,86 (54,03-49,83), 5) Petra Vlhova, Slovakia 1.44,00 (53,53-50,47), 6) Aline Danioth, Sveits 1.44,12 (53,99-50,13), 7) Sara Hector, Sverige 1.44,27 (54,12-50,15), 8) Lara Della Mea, Italia 1.44,34 (54,86-49,48), 9) Ana Bucik, Slovenia 1.44,37 (53,77-50,60), 10) Hanna Aronsson Elfman, Sverige 1.44,46 (53,95-50,51).

Øvrige norske: 13) Thea Louise Stjernesund 1.44,49 (54,51-49,98), 19) Kristin Lysdahl 1.45,02 (54,88-50,14). Maria Therese Tviberg stilte ikke til start i 2. omgang.