Schwarz i klar tet i VM-storslalåm – Kristoffersen beste norske på sjuendeplass

Østerrikeren Marco Schwarz var i egen klasse i den tøffe, bratte og isete løypa og dundret ned til 1.19,47 minutter.

– Det må være den vanskeligste storslalåmen kjørt noen gang, mente Viaplay-ekspert Marius Arnesen om den utfordrende traseen.

Schwarz fører an med 58 hundredeler foran sveitseren Marco Odermatt foran annen omgang senere fredag.

Zan Kranjec fra Slovenia ligger på tredjeplass og har 0,76 sekunder opp til lederen Schwarz.

Kristoffersen best

Henrik Kristoffersen er beste norske på sjuendeplass med 1,41 sekunder opp til lederen. Medaljemuligheten er absolutt der med en god annen omgang.

– Det var bra fram til den siste splitten. Jeg gikk nok litt for rett på, og det gikk for sakte mot slutten. Jeg tapte ni tideler i bånn der, og det er veldig mye dessverre. Jeg er vel på sjuendeplass og rundt 65 hundredeler opp til pallen. Det er innenfor det jeg kan klare med en bra omgang, sa Kristoffersen til NTB.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte bra på toppen, men kom ikke så altfor langt ned i den vriene løypa og kjørte ut tidlig.

Alexander Steen Olsen plasserte seg som nummer 13 fra startnummer 22 og var 2,65 sekunder bak. Den samme plasseringen hadde da 30 løpere hadde satt utfor.

Mye respekt

– Det ble litt for mye respekt i første omgang. Jeg må ha mindre respekt i annen omgang og gå for et bra resultat, sa Steen Olsen til NTB.

Rasmus Windingstad kom ned 3,32 sekunder bak Schwarz. Han lå på 21.-plass da 30 løpere var i mål.

– Det er jævlig å si det, men det ble litt som forventet. Fy fader dette ble tøft. Jeg har litt å finne ut av når det gjelder disse forholdene fram til neste år, sa Windingstad til NTB.

Første omgang pågår fortsatt. 2. omgang begynner klokka 13.30 og sendes på TV3.