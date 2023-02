Kristoffersen om «umulige» Odermatt: – Vi andre må gjøre noe

Selv hoppet romerikingen opp to hakk og ble nummer fem etter fredagens finaleomgang. Der gjorde Kristoffersen ingen store feil, men kjøringen fløt ikke slik han ønsket.

– I andre omgang taper jeg bare 14 hundredeler til Odermatt, men det er vanskelig å måtte ha en monsteromgang hver gang man er litt langt bak, sa han til NTB i målområdet.

Odermatt lå på 2.-plass etter første omgang, men med femte beste tid i den andre runden var gullet sikret. Da ble det seier til verdens beste alpinist.

Han fikk følge av lagkameraten Loïc Meillard på sølvplass. Marco Schwarz ledet foran finalen, men østerrikeren ble nummer tre med 40 hundredeler opp til vinnertiden.

Leter etter knekkpunktet

Odermatt tok et suverent VM-gull i utfor tidligere i mesterskapet. Det var hans første triumf i fartsdisiplinen på et internasjonalt toppnivå.

– Det er vanskelig å ta ham om dagen når han er i en slik ekstrem flytsone. Han går i dag tre ganger på innerski i andre omgang, men flyter bare videre, sier Kristoffersen om rivalens mektige sesong og drar en historisk parallell:

– Vi andre må gjøre noe med det. Det er litt som da (Ted) Ligety var dominerende i storslalåm, og (Marcel) Hirscher lå bak og prøvde å ta ham hele tiden. Til slutt knakk han Ligety og ble den som dundret videre. Vi må prøve å komme til det punktet, og vi jobber hardt for det.

Kristoffersen havnet 96 hundredeler bak Odermatt. Han hadde dette å si om VM-konkurransens vanskelighetsgrad:

– Den er ganske brutal, men det er på sin plass når man snakker om verdens beste alpinister på start. Man kan si det var en storslalåm for voksne mannfolk.

Nedtur

Rasmus Windingstad kjørte seg opp fra 21.-plass og ble nummer 16 til slutt. Det skilte 3,27 sekunder til toppen.

– Dette var en mye bedre omgang. Den var åtte hundredeler for sent til at jeg ville ha vært veldig fornøyd. Topp 15 var målet etter første omgang. Slike isete forhold er ikke min favoritt, sa Windingstad til NTB.

Alexander Steen Olsen traff ikke i finaleomgangen og falt ned fra 13.- til 22.-plass. Rennet tok tidlig slutt for fartskongen Aleksander Aamodt Kilde, som kjørte ut på toppen i første omgang.

---

FAKTA

VM alpint i Courchevel og Méribel, Frankrike fredag, storslalåm menn i Courchevel:

Gull: Marco Odermatt, Sveits 2.34,08 (1.20,05-1.14,03)

Sølv: Loïc Meillard, Sveits 2.34,40 (1.20,60-1.13,80),

Bronse: Marco Schwarz, Østerrike 2.34,48 (1.19,47-1.15,01),

4) Stefan Brennsteiner, Østerrike 2.34,84 (1.20,84-1.14,00), 5) Henrik Kristoffersen, Norge 2.35,04 (1.20,88-1.14,16), 6) Zan Kranjec, Slovenia 2.35,42 (1.20,23-1.15,19), 7) Alexis Pinturault, Frankrike 2.35,76 (1.21,95-1.13,81), 8) Filip Zubcic, Kroatia 2.36,28 (1.21,46-14.1.14,82, 9) Gino Caviezel, Sveits 2.36,32 (1.21,70-1.14,62), 10) Filippo Della Vite, Italia 2.36,42 (1.21,87-1.14,55)

Øvrige norske: 16) Rasmus Windingstad 2.37,35 (1.22,79-1.14,56), 22) Alexander Steen Olsen, Norge 2.38,85 (1.22,12-1.16,73). Kjørte ut i 1. omgang: Aleksander Aamodt Kilde.