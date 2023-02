Kilde dropper kjærestens siste VM-renn

Kilde var sjanseløs på blankisen i Courchevel i fredagens storslalåmrenn i VM i alpint og kjørte ut tidlig i første omgang.

Etterpå skulle han sette seg i bilen og kjøre bil i sju timer hjem til Innsbruck i Østerrike. De neste dagene skal han hvile.

– Slalåmrennet blir fra sofaen hjemme. Jeg får bare to dagers pause, før jeg flyr over til USA tirsdag. Jeg får ikke her til slalåmen, sier Kilde til NTB.

Gleder seg til avslutningen

Han skal oppholde seg i USA i to uker. Der venter det verdenscuprenn i Palisades Tahoe og Aspen.

– Jeg er veldig klar for det som kommer og tar med meg positive erfaringer herfra. Jeg er keen på vinne flere renn denne sesongen, og jeg gleder meg veldig til avslutningen.

Kilde skal blant annet kjempe om totalseieren i utforcupen.

30-åringen drar fra VM-byene i Frankrike med to sølvmedaljer i bagasjen. I super-G tapte han kampen om gullet med en hundredel.

– Jeg tar med meg en utrolig god følelse fra dette verdensmesterskapet. Jeg kom inn som storfavoritt, og jeg klarer å levere i de disiplinene der jeg hadde mest forventninger til meg selv og andre. En hundredel fra gull er selvfølgelig litt surt, men den hundredelen kommer tilbake en annen dag, sier Kilde.

Må glemmes

Det avsluttende storslalåmrennet i VM må han bare glemme fortest mulig. Blank is er ikke Kildes favorittunderlag i disiplinen han ikke kjører så ofte.

– Jeg forsøkte å gå tøft til verks, men jeg har for lite erfaring på is når det svinger så mye. Jeg er overrasket over mye jeg tverrer, og da mistet jeg linjen og var sjanseløs rett og slett, sier han.

2. omgang av fredagens storslalåm starter klokka 13.30 og sendes på TV3.