Homofil toppspiller forberedt på negative reaksjoner

– Nå kan jeg endelig leve sånn jeg vil, og det er det som betyr mest. Det var selvfølgelig en lettelse, sier Jakub Jankto.

– Det var en tøff beslutning, men jeg er glad jeg tok den, legger han til.

27-åringen kom ut som homofil i en Instagram-post mandag. Det er bare en håndfull profesjonelle fotballspillere som har gjort det samme tidligere.

Tsjekkeren som er utleid til Sparta Praha fra spanske Getafe sier at han først sa det til sine foreldre. Ett og et halvt år senere åpnet han seg for bestekompisen.

For noen måneder siden sa han det foran lagkameratene.

– Reaksjonen var fantastisk, sier han.

Likevel er Jankto også forberedt på negative reaksjoner når han skal ut på gressmatta igjen. Midtbanespilleren mener fotballmiljøet fortsatt er litt homofobiske.

– Det ville vært naivt å tro at jeg kan styre unna det. Hvis noen føler en trang for det, så er det greit. Men jeg vil definitivt ikke reagere, sier Jankto.

– Men det er også på grunn av det faktum at vi ikke har en historie med positive eksempler som viser at din seksuelle legning ikke utgør en forskjell.

Søndag spiller Sparta Praha mot Jablonec.