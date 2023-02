Fredagens direkte TV-sport

06.30: Golf, Thailand Classic (2 mill. dollar), europatour menn i Bangkok (til 19/2) med Kristian Krogh Johannessen i feltet. (Vsport Golf)

10.00: Alpint, VM i Courchevel og Méribel, Frankrike: Storslalåm menn i Courchevel, 1. omgang. Aleksander Aamodt Kilde har bestemt seg for å starte her, sammen med Henrik Kristoffersen (bildet) som tok VM-tittelen i denne disiplinen i 2019. Alexander Steen Olsen og Rasmus Windingstad blir antagelig de to siste norske kjørerne. (TV3)

11.35: Freestyle, verdenscup i Reiteralm, Østerrike: Skicross kvinner og menn, utslagsrunder. (Eurosport N, TV2 Sport2)

11.30: Golf, International Series Qatar fra Doha golf club. (Vsport Golf)

13.00: Tennis, ATP 500 fra Rotterdam, kvartfinaler. (Eurosport 1)

13.15: Sykling, Vuelta a Andalucia menn i Spania: 3. etappe, 161 km Alcalá de Guadaíra – Alcalá de los Gazules. Edvald Boasson Hagen er i feltet her. (Eurosport N)

13.30: Alpint, VM i Courchevel og Méribel, Frankrike: Storslalåm menn i Courchevel, 2. omgang. (TV3)

14.55: Hopp, verdenscup kvinner (20 av 26) i Rasnov, Romania (HS97). (NRK1)

16.00: Fotball, treningskamper menn: Brann – Sarpsborg 08 fra Marbella. (TV2 Sport1)

16.40: Hopp, kvalifisering til verdenscup menn i Rasnov, Romania (HS97). Verdenscupleder Halvor Egner Granerud står over dette rennet en uke før VM i Planica begynner. (NRK1)

17.00: Snooker, Welsh Open, kvartfinaler. (Eurosport 1)

17.00: Skøyter, verdenscup i Tomaszow Mazowiecki, Polen, 1. dag: 1500 m menn (6 av 6), 500 m kvinner (6 av 6), 3000 m kvinner (6 av 6), lagsprint menn (3 av 3). (3+)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (21. runde): Paderborn – Kaiserslautern fra Home Deluxe Arena. (Vsport1)

20.00: Snooker, Welsh Open, kvartfinaler. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (21. runde): Augsburg – Hoffenheim fra Augsburg Arena. (Vsport1)

20.45: Fotball, skorsk championship: Greenock Morton – Dundee United fra Cappielow Park. (Vsport3)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (22. runde): Girona – Almería fra Estadi Montilivi. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk Segundo Division: Cartagena – Oviedo fra Municipal stedie Cartogonovo. (TV2 Sport Premium2)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (33. runde): Cardiff – Reading fra Cardiff City Stadium. (Vsport2)

22.00: Golf, PGA-turnering menn (20 mill. dollar) i Pacific Palisades, California (til 19/2) med Viktor Hovland i feltet. Golflegenden Tiger Woods spiller sin første PGA-turnering på sju måneder, og han er likt med Hovland etter en runde på 69 slag. De ligger på 26. plass etter første dag. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: New York Islanders – Pittsburgh Penguins fra UBS Arena. (Vsport2)

01.00: Motorsport, NASCAR. Truck Series, NextEra Energy 250 fra Daytona. (Vsport3)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Dallas Stars fra Xcel Energy Center. Mats Zuccarello og hans lag trenger en seier igjen etter to strake tap. (Vsport1)

03.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – New York Rangers fra Rogers Place. (Vsport+)