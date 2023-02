EU-parlamentet fordømmer IOCs Russland-håndtering: – Pinlig

I resolusjonen, som inneholder en lang rekke punkter knyttet til ettårsdagen for den russiske invasjonen i Ukraina, tas det blant annet noe som må oppfattes som et oppgjør med IOCs signaler om at russiske og belarusiske utøvere kan være på vei tilbake i internasjonal idrett.

«EU-parlamentet gjentar sin fordømmelse av den nylige avgjørelsen fra Det internasjonale olympiske komité (IOC) om å la russiske og belarusiske utøvere konkurrere i kvalifiseringskonkurranser til De olympiske leker i Paris 2024 under nøytralt flagg, noe som strider mot disse landenes mangefasetterte isolasjon og vil bli brukt av begge regimer til propagandaformål», heter det blant annet i resolusjonen.

IOC har åpnet for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års Paris-OL på særlige vilkår, deriblant at det må skje under nøytralt flagg. Det er imidlertid ikke tatt noen endelig beslutning i saken.

Ber medlemsland presse IOC

Kvalifiseringskonkurransene til sommerlekene i Frankrike er imidlertid i full gang. Dersom de samme utøverne skal få adgang til å delta i dem, må det komme en snarlig avgjørelse.

I fredagens oppsiktsvekkende resolusjon oppfordrer EU-parlamentet medlemslandene og det internasjonale samfunnet «til å utøve press på IOC for å få reversert denne avgjørelsen, som er pinlig for internasjonal idrett».

Resolusjonen ble vedtatt med 444 stemmer for. 26 stemte i mot, og 37 representanter avsto fra å stemme.

En rekke lands myndigheter, blant dem Norge, har vært tydelige på at det er uaktuelt å hente russere og belarusere inn i varmen igjen nå.

IOC-president Thomas Bach advarte på sin side søndag mot statlig innblanding i idretten da han møtte reportere under alpin-VM i Courchevel.

Vil ikke ha innblanding

– Det er ikke opp til regjeringer å avgjøre hvem som kan delta i idrettsarrangementer. Det ville vært slutten på internasjonale idrettskonkurranser og VM og OL slik vi kjenner det i dag, sa han.

Bach sa også at diskusjonen som nå på går i organisasjonen ikke primært dreier seg om OL i Paris i 2024, men enda nærmere fram i tid.

– Først og fremst debatterer vi dette. Det er ikke noe snakk om Paris ennå. Det vi snakker om, er idrettsarrangementene som skal holdes i år, sa OL-toppen.

Bach argumenterer med at idretten har som mål å forene folk.

