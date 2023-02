Manchester United nær seier på Camp Nou etter Rashford-show

Brennhete Marcus Rashford utlignet fra spiss vinkel bare tre minutter etter at Marcos Alonso i det 50. minutt slo Fred i lufta på et hjørnespark og ga Barcelona ledelsen. Fred revansjerte seg med en bakromspasning til den brennhete spissen, som scoret ved nærmeste stolpe og er oppe i 14 mål på de 16 siste kampene.

I det 59. minutt var Rashford involvert igjen da kampen ble vendt. Han fikk et kort hjørnespark, stormet inn i feltet og slo hardt inn. Ballen gikk i mål via Barcelona-spiller Jules Kounde.

Det så ut som United var på vei mot sin første borteseier mot Barcelona, men i det 76. minutt sendte Raphinha i vei et skudd som gikk mellom beina på Robert Lewandowski og endte i mål. Lewandowski ble først kreditert en styring, men reprisen viste at han ikke rørte ballen.

Sjanser

I en underholdende kamp kom United til de største sjansene i første omgang. Wout Weghorst fikk den største da han ble spilt alene gjennom etter en snau halvtime, men nederlenderen skjøt rett på Marc-André ter Stegen.

Barcelona-keeperen reddet igjen da Rashford etter en flott førsteberøring skjøt mot lengste hjørne noen minutter senere. Lewandowski kom til noen gode muligheter for hjemmelaget, men han greide ikke å overliste David de Gea.

Barcelona ble tvunget til et bytte før pause da Pedri ble skadd.

Himmelen

I 2. omgang fortsatte United å yppe seg, og Jadon Sancho skjøt svakt i nettveggen da Aaron Wan-Bissaka fant ham ved lengste stolpe.

Så scoret Marcos Alonso, som pekte mot himmelen til minne om sin nylig avdøde far.

Rashford var hovedmann da Alex Ferguson på tribunen fikk vekket minner fra maikvelden i 1999 da hans United-lag på Camp Nou vendte til 2-1-seier over Bayern München i mesterligaen, den gang med Ole Gunnar Solskjær som matchvinner på overtid. Denne gang hadde motstanderen tid til å slå tilbake, men 2-2 er et fint resultat å ta med seg til returen på Old Trafford.