Lucas Braathen klar for VM-slalåm etter blindtarmoperasjonen: – Vanvittig kult

Braathen røpet gladnyheten da han torsdag kveld møtte norsk og internasjonal presse på utøverhotellet i Courchevel. Slalåmrennet kjøres søndag.

– I dag hadde vi en økt under relevante forhold med klink is i en veldig bratt bakke, slik at vi virkelig kunne se om fysikken holder. Jeg hadde ikke noen smerter under økten, og har ikke hatt vondt etterpå. Da fikk jeg grønt lys, sa han til NTB og lovet at han ikke hadde holdt igjen.

– Det var full gass. Det er ikke vits i å lure seg selv ved å kjenne seg fram. Vi måtte få svar, og det var deadline i dag. Eneste måte å finne det ut er å gi 110 prosent. Det holdt, og det er vanvittig kult.

Han stiller i rennet med ambisjoner tross en oppkjøring som har vært langt fra ideell.

Selvtillit

– Det har vært lite trening, og fysisk er det ikke optimalt. Jeg er mye tynnere enn jeg vanligvis er, men jeg får stole på de gode erfaringene jeg har hatt i vinter. Det er samme kar i samme skistøvler, bare litt lettere. Jeg ville ikke stilt om jeg ikke trodde at jeg kan vinne, og det mener jeg at jeg kan, sa han til NTB.

Han har helt siden inngrepet 31. januar hatt et håp om å rekke avslutningsrennet i de franske alpene. I starten ble det vurdert som et svært usikkert mål, men siden har Braathen uttalt seg positivt om egen framgang.

Etter operasjonen reiste han hjem til Norge og satte sammen et lag av støttespillere som hjalp ham å forsere restitusjonen under et opphold på Kvitfjell.

– Jeg tok tak i alle rundt meg. Ved siden av helseteamet i laget var det pappa, barndomstrenerne, servicemannen min. Uten dem ville jeg ikke stått her i dag med følelsen jeg har nå, sa han.

Tester

Mandag var han gjennom en test for å finne ut om det var noen vits i å reise til VM, og torsdag kom den avgjørende testen som klarerte ham for rennet.

Hokksund-gutten fløy ned fra Norge til Frankrike onsdag. Det gjorde han i et privatfly med milliardæren Øystein Stray Spetalen og hans familie.

– De hadde ett ledig sete, og jeg sparte både fem timer på reisevei og penger som kan brukes av laget. Jeg er kjempetakknemlig for det, sa han.

Braathen har i vinter vært best av de norske teknikerne. Han står med tre seirer (to i slalåm, én i storslalåm) og tre 3.-plasser i verdenscupen denne sesongen.

Spenning

Det er et tilbakeslag for Norge å mangle både ham og lagkameraten Atle Lie McGrath (kneskade) i fredagens storslalåm. Begge to ville vært medaljekandidater.

Nå knyttes det spenning til hva en nyoperert Braathen kan få til i VM-debuten. Norge har fire ganger hatt en mannlig verdensmester i slalåm, og Sebastian Foss Solevåg stiller til start som tittelforsvarer.

