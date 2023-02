Glimt målløse mot Lech Poznan på Aspmyra

Det kunne vært verre, for gjestene hadde den klart største sjansen på Aspmyra.

I det 53. minutt slet Filip Szymczak seg løs fra Marius Lode og rykket fra ham i et raid på høyresiden. Innlegget fant innbytter og navnebror Filip Marchwinski helt alene inne i målgården. Det så ut som han bare trengte å sette fram foten for å score, men han traff feil, og ballen spratt over mål.

Patrick Berg styrte mye for Glimt, og etter en frisk åpning for hjemmelaget sto han bak den første store sjansen i det 15. minutt. Han slo et flott innlegg mot lengste stolpe, der Amahl Pellegrino møtte ballen og slo den inn foran mål. Faris Pemi var centimeter fra å få foten på den.

Pemi fikk nok også en dytt i ryggen av Bartosz Salamon, men ikke nok til at dommeren reagerte.

Ikke rått nok

Ellers ble det med noen halvsjanser til Glimt i den første omgangen. Pemi prøvde seg på et volleyskudd fra god posisjon i det 20. minutt, men traff helt feil og sendte ballen høyt over.

Albert Grønbæk siktet bedre da han fikk sjansen etter fine Glimt-kombinasjoner, men skuddet ga ikke keeper Filip Bednarek alvorlige problemer.

– Vi dominerer og gjør mye bra, men vi må bli råere til å utnytte de store rommene mellom back og stopper, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV3+ i pausen.

Kneblet

Glimt fortsatte å styre spillet i den andre omgangen, men Lech Poznan viste tenner framover ved flere anledninger og slapp heller ikke hjemmelaget til de helt store sjansene.

Tidlig i omgangen ble Morten Konradsen spilt til dødlinja av Brice Wembangomo og slo skrått ut, men keeper fikk en tå på ballen og hindret at noen fikk avsluttet inne i målgården.

Litt senere nikket Pemi et Berg-hjørnespark utenfor lengste stolpe, mens Grønbæk kom til skudd fra god posisjon rett utenfor 16-meterstreken, men uten å treffe mål.

Glimt kom fra 3.-plass bak Arsenal og PSV i sin europaligagruppe, mens Lech ble toer bak Villarreal i conferenceligaen. Returkampen om plass i åttedelsfinalen spilles i Poznan torsdag 23. februar.

---

Kampfakta:

Conferenceligaen menn torsdag, 1. utslagsrunde 1. kamp:

Bodø/Glimt – Lech Poznan (Polen) 0-0

Dommer: Harald Lechner, Østerrike.

Gult kort: Faris Pemi, Bodø/Glimt, Radoslaw Murawski, Lech Poznan.

Bodø/Glimt (4-3-3): Julian Faye Lund – Brice Wembangomo (Isak Helstad Amundsen fra 78.), Brede Moe, Marius Lode, Adam Sørensen – Morten Konradsen, Patrick Berg, Albert Grønbæk (Ask Tjærandsen-Skau fra 85.) – Joel Mvuka (Sondre Sørli fra 69.), Faris Pemi (Runar Espejord fra 69.), Amahl Pellegrino (Nino Zugelj fra 69.).

Lech Poznan (4-2-3-1): Filip Bednarek – Joel Pereira, Bartosz Salamon, Antonio Milic, Alan Czerwinski – Radoslaw Murawski, Nika Kvekveskiri (Filip Marchwinski fra 46.) – Filip Szymczak (Kristoffer Velde fra 71.), Jesper Karlström (Filip Dagerstål fra 79.), Michal Skóras – Mikael Ishak (Artur Sobiech fra 88.).

Returkampen spilles torsdag 23. februar.