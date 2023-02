Åsne Havnelid blir ny styreleder for ski-VM 2025 – ikke lenger aktuell som idrettspresident

Skiforbundet opplyser om beslutningene rundt Havnelid torsdag.

Havnelid ga seg nylig som administrerende direktør i Norsk Tipping. Nå vender hun tilbake til idretten som ny styreleder for ski-VM i Trondheim 2025.

I tillegg til Havnelid er Kjell Bjarne Helland (56) innstilt som nestleder, mens Eldar Rønning (40) og Knut-Eirik Dybdal (47) etter alle solemerker blir nye styremedlemmer. Valget finner sted på generalforsamlingen torsdag 16. februar.

– Siden i høst har jeg vært i en prosess med ønske om å kunne gi noe tilbake til idretten. Med rollen som styreleder for ski-VM Trondheim 2025 er jeg ikke lenger aktuell som presidentkandidat til Idrettsstyret. Styrelederrollen er både spennende og noe jeg er motivert for, og her mener jeg at jeg kan bidra, sier Åsne Havnelid i en uttalelse.

– Med min erfaring fra VM i Oslo 2011, gleder jeg meg til å arbeide sammen med resten av styret og administrasjonen for å sammen skape et nytt VM i verdensklasse på norsk jord, legger hun til.

Havnelid har vært en av tre kandidater til jobben som president i Norges idrettsforbund. De to andre er den sittende presidenten Berit Kjøll og Zaineb Al-Samarai, som sitter i idrettsstyret.

Havnelid erstatter Bård Benum i jobben som styreleder i ski-VM.