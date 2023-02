Regjeringen forbedrer strømstøtten til idretten – Kjøll ber om ekstra momsgrep

Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la onsdag fram regjeringens planer for en justert strømstøtteordning. Den legger opp til at støtten skal basere seg på strømprisen time for time, samt at graden av tilskudd økes til 90 prosent over 70 øre hele året.

I tillegg forlenges ordningen ut hele 2024.

Idrettspresident Berit Kjøll applauderer at idretten kan vente seg lavere strømregninger, men er ikke begeistret for signalene om at den nye ordningen neppe trer i kraft før 1. september.

– Vi er glade for at regjeringen nå vil forbedre strømstøtteordningen for idretten og frivilligheten ytterligere, at utbetalingen av strømstøtte baseres på det faktiske forbruket time for time og at det gis 90 prosent kompensasjon for alt strømforbruk over 70 øre/kWt gjennom hele året. Vi håper virkelig at dette er mulig å få gjennomført raskere enn fra september, sier hun.

Sendte brev

Så sent som mandag sendte ledelsen i Norges idrettsforbund brev til Kulturdepartementet der det ble bedt om at idrettens eksisterende strømstøtteordning måtte forbedres.

I brevet viste idrettspresidenten og generalsekretær Nils Einar Aas til konkrete grep som de mente ville sørge for at ordningen treffer bedre. Et av dem var å justere måten støtten beregnes på.

Som for husholdningene har strømstøtten til idretten vært beregnet ut fra spotprisen på strøm. Idrettsforbundet har imidlertid pekt på at idrettslagene betaler en vesentlig høyere strømpris enn dette. Årsaken er at hovedvekten av svært mange idrettslags strømforbruk er konsentrert til perioder av døgnet der prisen er høy.

Dette dreier seg særlig om ettermiddag og kveldstid.

– Viktig og nødvendig

Når den foreslåtte justerte strømstøtteordningen tas i bruk, vil både husholdningene og idretten kompenseres for faktisk strømforbruk. Regjeringen tar 90 prosent av regningen uavhengig av hva strømprisen er på det gitte tidspunktet.

– Den foreslåtte endringen vil gi idretten mer i strømstøtte enn tidligere. Det er både viktig og nødvendig i dagens situasjon hvor klubbøkonomien er presset. Ikke minst gir den foreslåtte ordningen en betydelig større grad av forutsigbarhet for idrettslagene i tiden som kommer, sier Kjøll.

Hun er samtidig ikke hundre prosent fornøyd. Kjøll ber i tillegg om at den delen av momsen som ikke kompenseres gjennom idrettens ordinære ordning for momskompensasjon i framtiden blir kompensert via strømstøtteordningen.

– NIF sendte et brev til Kulturdepartementet 13. februar med et forslag til hvordan dette kan løses, og vi imøteser en videre dialog med Kulturdepartementet om dette, sier Kjøll.

Advarer mot konsekvensene

I forkant av onsdagens pressekonferanse med regjeringen advarte NIF mot konsekvensene om idrettslagene ikke får lettet på kostnadsbyrden rundt strøm.

– Det er klart at dette er veldig viktig, spesielt for de som eier egne store anlegg. Det er disse idrettslagene dette først og fremst gjelder. De har fått forverret sin situasjon, i og med at strømprisen nå er mangedoblet, selv etter kompensasjonsordningen, sammenlignet med hva strømprisene historisk sett har vært, sa idrettspolitisk rådgiver Torstein Busland til NTB.

– Flere idrettslag frykter at anlegg må stenge ned, eller at aktivitetstilbudet må reduseres. Det er spesielt alvorlig nå, fordi denne alvorlige situasjonen kommer direkte etter en pandemi der idretten har vært nedstengt i perioder. I verste fall kan dette føre til at idrettslagenes merkostnader føres over på medlemmene, noe ingen ønsker, la han til.