OL-mester Klitsjko: – IOC forråder de olympiske idealene

Den tidligere idrettsstjernen uttaler seg om den betente Russland-saken i onsdagens utgave av tyske Sport-Bild. Klitsjko sier at Den internasjonale olympiske komités signaler om at russiske og belarusiske utøvere kan bli tatt inn i varmen igjen, er feilslått politikk.

Han henvender seg direkte til IOC-president Thomas Bach.

– Bach må passe på at han ikke gjør seg selv medskyldig i Putins grusomme krig med sin avgjørelse, sier Klitsjko.

Ukraineren vant OL-gull i supertungvekt i 1996 og er tidligere verdensmester. Hans bror, Vitalij Klitsjko, har også vært verdensmester i boksing. Han er nå ordfører i Ukrainas hovedstad Kyiv.

Bach-oppfordring

Wladimir Klitsjko sier IOC ikke kan tolerere at Russlands president Vladimir Putin bruker russiske idrettsutøvere som propaganda. Han oppfordrer IOC-sjef Bach til å «ta et standpunkt for den frie verden og folkets frihet».

Den tidligere boksestjernen sier videre at idrettsutøvere representerer sine land og politikken som føres, og at enkelte utøvere også har uttrykt støtte til krigen i Ukraina.

– Det er galskap. I dag er russerne olympiske mestere i forbrytelser mot sivile. Utøverne kan ikke konkurrere i olympiske leker så lenge denne krigen pågår og ukrainere blir drept, sier Klitsjko.

– Ordene fra IOC høres ut som å forråde den olympiske ideen. Olympia må stå for forbedring og utvikling og ikke for propaganda, ødeleggelse og folkemord, legger han til.

Norge sier nei

IOC åpnet i forrige måned for at russiske og belarusiske utøvere kan delta i neste års sommerleker på visse vilkår. Det har skapt et opphetet debattklima.

President Bach advarte søndag mot statlig innblanding i idretten da han møtte reportere under alpin-VM i Courchevel.

– Det er ikke opp til regjeringer å avgjøre hvem som kan delta i idrettsarrangementer. Det ville vært slutten på internasjonale idrettskonkurranser og VM og OL slik vi kjenner det i dag, sa han.

Norske myndigheter har vært tydelige på at det ikke kan være aktuelt å ta russerne tilbake i varmen nå.

