Historisk VM-gull til Tviberg i parallellslalåm, norsk bronse

Thea Louise Stjernesund (26) tok bronsen etter å ha slått franske Marie Lamure i duellen om tredjeplassen. Lamure kjørte ut i den andre runden.

I målområdet kastet de norske jentene seg om halsen på hverandre i ren eufori.

Gullmedaljen var en kjempeopptur for Tviberg. Allerede før finalen mot Holdener kjempet hun med tårene på toppen av løypa. Prestasjonen var emosjonell for bergenseren.

– Jeg tror dette var gledestårer over å ha sikret seg medalje, sa Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt på kanalens sending.

Tviberg var også med på det norske laget som tok sølvmedalje i lagkonkurransen i parallellslalåm tirsdag.

Ny rekord på 2000-tallet

Timon Haugan sikret bronsemedaljen i herrenes renn. Dermed har Norge tatt sju medaljer så langt i årets VM. Det er med klar margin den beste medaljefangsten på 2000-tallet.

Det beste Norge hadde klart tidligere var fire medaljer. Toppnoteringen ble satt i Åre i 2019. Tidenes beste norske VM var i 1999 med tre gull, fire sølv, to bronse.

Fasiten denne gangen er inntil videre ett gull, tre sølv og tre bronse.

Fortsatt gjenstår fire konkurranser i mesterskapet i Meribel og Courchevel. Begge kjønn skal kjøre både storslalåm og slalåm før det er over.

Sveits Wendy Holdener (t.v) og Maria Therese Tviberg i duell i finalen. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Helnorsk semifinale

Bergenseren Tviberg hadde ingen problemer mot franske Clara Direz i sin åttedelsfinale, mens tyske Lena Dürr ble beseiret i kvartfinalen. Hun gikk også seirende ut av den helnorske semifinalen mot Stjernesund.

Stjernesund slo ut sveitsiske Camille Rast i sin åttedelsfinale, og hun fulgte opp med å beseire Maryna Gasienica-Daniel fra Polen i kvartfinalen.

Oppsettet gjorde at de to norske jentene møtes i semifinalen. Tross tapet for Tviberg fikk Stjernesund sjansen til å ta medalje, og den tok hun.

Norges tredje deltaker i konkurransen, Kristin Lysdahl, ble slått ut allerede i åttedelsfinalen mot østerrikske Franziska Gritsch.

Dette er Norges første kvinnelige VM-gull i alpint siden Inger Bjørnbaken i 1958.

Timon Haugan kjørte inn til bronsemedalje i herreklassen.

Oppdal-gutten slo østerrikske Adrian Pertl i duellen om den siste medaljen i konkurransen.

Haugan slo lagkamerat Rasmus Windingstad i en helnorsk kvartfinale etter å ha beseiret belgiske Sam Maes i åttedelsfinalen. I semifinalen ble det tap for tyske Alexander Schmid.