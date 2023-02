Haaland-mål hjalp City til seier i toppkampen

Haalands 26. seriemål for sesongen punkterte kampen i det 82. minutt, etter at Kevin De Bruyne og Jack Grealish hadde gitt blåtrøyene ledelsen hver sin gang.

De Bruyne slo ballen skrått ut til den norske superspissen, som brukte en berøring og plasserte ballen sikkert i lengste hjørne, denne gang med høyrefoten.

Takehiro Tomiyasu ble ulykkesfugl i Arsenals storstue. Han var skyld i kampens første mål, mens skuddet fra Grealish sneiet ham og utmanøvrerte keeper Aaron Ramsdale da City tok ledelsen for godt i det 72. minutt. Haaland var involvert i forspillet til det målet.

For en snau måned siden hadde Martin Ødegaards lag åtte poengs forsprang på City, men nå har lagene like mange poeng, og City best målforskjell. City har riktignok spilt en kamp mer.

Temperatur

Det var høy temperatur både på og utenfor banen, og blant annet dyttet De Bruyne til Mikel Arteta da Arsenal-manageren hindret ham i å ta et raskt innkast.

Begge lag hadde sjanser til å avgjøre på 1-1. Eddie Nketiah var noen millimeter fra å få foten på Tomiyasus innlegg på åpent mål, og litt senere var det flipperspill i Arsenal-målgården, før Ramsdale kastet seg i beina på Haaland.

Dommer Anthony Taylor pekte på straffemerket da Haaland ble revet ned av Gabriel i feltet i det 56. minutt, men nordmannen fikk ikke sjansen til å ta straffespark. Etter en langvarig VAR-gjennomgang ble det slått fast at Haaland så vidt var offside da Kyle Walker spilte ham fram.

I stedet kom 2-1-målet da Gabriel mistet ballen til Bernardo Silva, som spilte fram Haaland. Han spilte inn til Ilkay Gündogan, som fant Grealish i drømmeposisjon.

Kjempetabbe

City tok ledelsen vel midtveis i den første omgangen på en kjempetabbe av Arsenals høyreback Tomiyasu som ble glimrende utnyttet av De Bruyne.

Tomiyasu hadde tilsynelatende kontroll etter at William Saliba ble presset av Haaland til å stusse et oppspill bakover, men presset av Grealish valgte japaneren å spille blindt bakover mot Ramdale. De Bruyne kom mellom og lobbet følsomt over keeperen.

Ødegaard var raskt borte hos Tomiyasu og løftet haken hans, før han manet de andre spillerne til innsats.

Rett før scoringen hadde Eddie Nketiah hatt kampens første store sjanse for Arsenal da han fikk gå opp og nikke uhindret på et innlegg fra Oleksander Zintsjenko, men han traff dårlig og sendte ballen utenfor.

VAR-straffe

Arsenal hadde dominert spillemessig, men frustrasjonen var i ferd med å bre seg da laget på dramatisk vis fikk utligningen. I det 39. minutt slo Granit Xhaka en bakromspasning som Nketiah nådde før keeper Ederson og listet ballen mot mål. City-spillerne pustet lettet da Nathan Aké kastet seg inn på strek og klarerte, men dommeren pekte på straffemerket.

Ederson dundret nemlig inn i Nketiah og sendte ham i bakken. Målvakten hadde nettopp fått gult kort for uthaling av tiden og var litt heldig som fikk bli på banen. Det vil bli diskutert etter at det endte med Arsenal-tap.

Ederson prøvde å psyke ut straffeskytter Bukayo Saka, men Arsenal-unggutten holdt nervene under kontroll og sendte ballen lavt i hjørnet dit Ederson pekte, mens målvakten sprellet i det andre.

I sjette og siste tilleggsminutt i omgangen traff en Rodri-nikk tverrliggeren etter et frispark. Til slutt skulle City likevel få juble.





---

FAKTA

England Premier League menn onsdag, 12. runde:

Arsenal – Manchester City 1-3 (1-1)

60.276 tilskuere

Mål: 0-1 Kevin De Bruyne (23), 1-1 Bukayo Saka (str. 41), 1-2 Jack Grealish (71), 1-3 Erling Braut Haaland (81).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Takehiro Tomiyasu, Eddie Nketiah, Arsenal, Kyle Walker, Ederson, Bernardo, Jack Grealish, Manchester C..

Lagene:

Arsenal (4-3-3): Aaron Ramsdale – Takehiro Tomiyasu (Ben White fra 82.), William Saliba, Gabriel, Oleksandr Zintsjenko – Martin Ødegaard, Jorginho, Granit Xhaka (Fábio Vieira fra 83.) – Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli (Leandro Trossard fra 74.).

Manchester C. (3-2-4-1): Ederson – Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké – Rodri, Bernardo – Riyad Mahrez (Manuel Akanji fra 60.), Kevin De Bruyne (Kalvin Phillips fra 86.), Ilkay Gündogan, Jack Grealish (Phil Foden fra 75.) – Erling Braut Haaland.