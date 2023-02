Arteta foran seriefinalen: – Spillerne er motivert av sinne

Poengtapet i helgens byderby betyr at Arsenal er bare tre poeng foran gullrivalen før storkampen i Nordøst-London, og City vil med seier overta førsteplassen, riktig nok med en kamp mer spilt.

Ivan Toneys utligningsmål for Brentford ble godkjent selv om dommernes organisasjon har medgitt at VAR-gjennomgangen skulle ha resultert i annullering for offside på Christian Nørgaard i forspillet.

Lee Mason, VAR-ansvarlig i søndagens kamp, får ikke oppgaver kommende helg fordi han unnlot å trekke linjene som brukes til å vurdere offside.

– Uakseptabelt

– Vi avsluttet kampen med et enormt sinne, for det var ikke menneskelig feil, det handlet om ikke å kunne jobben sin, og det er ikke akseptabelt, sa Arteta tirsdag.

– Det kostet Arsenal to poeng. Vi setter pris på at vi har fått en unnskyldning og en forklaring, men jeg vil ikke være fornøyd så lenge de ikke også gir oss de to poengene vi mistet, og det kommer ikke til å skje.

Arteta sa at sinnet og frustrasjonen vil bli brukt på banen mot Pep Guardiolas City-lag.

Sterkt ønske

– Det har gjort spillerne, støtteapparatet og tilhengerne våre enda sterkere i ønsket om å ta oss over det nye hinderet de har stilt foran oss, sa han.

Arteta har fortsatt aldri vunnet en kamp mot sin venn og tidligere læremester Guardiola.

– Det handler ikke om oss to, det handler om lagene våre. Jeg tenker ikke på å slå den eller den manageren, men om å vinne over vår neste motstander. I dette tilfellet er det Manchester City, sa han.