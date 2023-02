Amnesty i strupen på Fifa etter tildelingen av klubb-VM

I likhet med VM-arrangøren Qatar har Saudi-Arabia fått hard kritikk fra menneskerettighetsgrupper. Begge nasjonene har blitt anklaget for såkalt sportsvasking.

Saudi-Arabia har gjort et stort innrykk i idrettsverden se siste årene. I tillegg til at Cristiano Ronaldo nylig signerte for den saudiarabiske klubben Al-Nassr, er nasjonen angivelig interessert i å være vertskap for herre-VM i 2030.

Amnestys leder for økonomisk og sosial rettferdighet, Steve Cockburn, kritiserer Fifas avgjørelse om å la Saudi-Arabia arrangere klubb-VM i desember. Organisasjonen skriver i en uttalelse at avgjørelsen ble tatt «uten hensyn til ytringsfriheten, diskriminering eller arbeidernes rettigheter».

– Fifa har nok en gang ignorert Saudi-Arabias grusomme menneskerettighetsbrudd, sier Cockburn.

– Fifa forkaster nok en gang sin egen menneskerettighetspolitikk og er medskyldig i åpenbar sportsvasking, fortsetter han.

Cockburn sier at saudiarabiske myndigheter i det siste har «eskalert sitt brutale angrep på ytringsfriheten» og fremhever at 81 mennesker ble henrettet på én dag i fjor.

Han legger til at selv om Fifa avslørte rekordhøye inntekter på 7,5 milliarder dollar mellom 2019 og 2022, har de ennå ikke blitt enige om et kompensasjonsfond for migrantarbeiderne i Qatar.